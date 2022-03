Kapitán Ufy Panin zranil v play off KHL Sedláka a tři zápasy si nezahraje

Moskva - Zákaz startu ve třech zápasech dostal kapitán hokejistů Ufy Grigorij Panin za hrubý faul na útočníka Lukáše Sedláka z Čeljabinsku ve středečním čtvrtfinálovém utkání play off KHL. Ruský obránce surově srazil českého reprezentanta na modré čáře, když ho zasáhl do hlavy. Sedlák se po jeho zákroku z 27. minuty už do hry nevrátil.

Podle ruských médií má účastník olympijských her v Pekingu pohmožděný hrudník a krvácel z nosu, který má možná zlomený. Vyloučen není ani otřes mozku, takže může být Sedlák nějaký čas mimo hru.

Panin dostal za faul trest na pět minut a do konce utkání. Dalších pět minut obdržel za rvačku s obráncem Čeljabinsku Nickem Bailenem, který vyrazil Sedláka pomstít. Šestatřicetiletý Panin tak přijde o zbytek série.

Čeljabinsk vyhrál čtvrtý zápas na ledě Ufy vysoko 7:1 i díky dvěma gólům Tomáše Hyky a stav čtvrtfinále je vyrovnaný 2:2. Sedlák nasbíral v osmi zápasech play off tři góly a tři asistence a patří k nejproduktivnějším hráčům mužstva.