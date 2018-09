Český tenista Jiří Veselý hovoří s novináři 9. září 2018 na pražském Hlavním nádraží před odjezdem do Budapešti k barážovému utkání Davisova poháru s Maďarskem.

Český tenista Jiří Veselý hovoří s novináři 9. září 2018 na pražském Hlavním nádraží před odjezdem do Budapešti k barážovému utkání Davisova poháru s Maďarskem. ČTK/Šimánek Vít

Budapešť - Kapitán Jaroslav Navrátil začíná mít před čtvrtečním losováním baráže tenisového Davisova poháru v Maďarku jasno o aktérech dvouher. Podstatné pro něj je, že po zranění hraje už bez omezení jednička týmu Jiří Veselý. Na antuce v Budapešti jsou ale ve hře i Lukáš Rosol a Adam Pavlásek.

Reprezentanti trénují na dvorci postaveném u nákupního centra Lurdy Ház od pondělí. "Kluci jsou úplně v pohodě. Makají a to je nejdůležitější," pochvaloval si Navrátil v telefonickém rozhovoru s ČTK. Byl rád, že už je v pořádku 91. hráč světa Veselý, který kvůli zraněnému tříslu vynechal nedávné grandslamové US Open. "Už je stoprocentní, hraje gamy, ale nechci to zakřiknout," řekl Navrátil.

Veselý by měl popáté za sebou plnit roli jedničky týmu. Letos pozici lídra zvládl v dubnu proti Izraelcům. Dva páteční singlisty Navrátil vybere mezi ním, Rosolem (185. v žebříčku dvouhry ATP) a Pavláskem (219.). "Přesně tak. V hlavě už to víceméně mám, ale jako vždy nechci nic říkat dopředu," řekl jednašedesátiletý Navrátil.

Pro sobotní čtyřhru existují dvě varianty. Znovu mohou nastoupit Veselý s Pavláskem a je možné, že s Veselým bude hrát deblista Roman Jebavý. Oba spolu hrávali na okruhu ATP a loni získali titul v Istanbulu. "Složení čtyřhry je závislé na pátečních dvouhrách. Počkám, jak se to vyvine," uvedl kapitán.

Nově postavený antukový povrch je stále v ideálním stavu. "Kurt je dobrý. Malinko povolil, ale je rovný a po každém tréninku na něm (pořadatelé) pracují. Snaží se," řekl Navrátil.

Tenisté si už vyzkoušeli také hru pod umělým osvětlením. Minimálně páteční druhý zápas se pod světly bude dohrávat. "Chtěli rozsvěcet až v sedm večer, ale to je pozdě a budou muset svítit už po šesté," přiblížil Navrátil. Kvalita osvětlení je podle něj vyhovující a jen na jednu věc si musí hráči zvykat. "Vysoký lob moc vidět není. Nahoře to kluci budou lovit a bude lepší si nechat míč spadnout," řekl Navrátil.

Losování pořadí zápasů se uskuteční ve čtvrtek půl hodiny před polednem. První páteční dvouhra na tři vítězné sety začne v pátek v 15:00.