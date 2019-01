Marbella (Španělsko) - Kapitán fotbalové Slavie Milan Škoda prodloužil s klubem smlouvu o jeden rok. Brzy třiatřicetiletý útočník se červenobílým upsal do června 2020. Slavia o tom informovala na svém webu.

"Jsem hrozně šťastný, že tu můžu být. Máme skvělý mančaft a máme na své straně fanoušky. Všechno kolem Slavie je strašně pozitivní. Moje motivace je být pevnou součástí týmu, co možná nejvíce nastupovat a klukům pomáhat. Věřím, že to naplním," uvedl Škoda, který velkou část podzimu vynechal kvůli zranění. I proti má někdejší král ligových střelců v dosavadním průběhu nejvyšší soutěže na kontě jen pět branek.

Ve Slavii působí Škoda od ledna 2012, kdy přišel z Bohemians 1905. "Když se řekne sedm let, tak je to dlouhá doba, ale uteklo to daleko rychleji, než jak to zní. Nepřipadám si, že bych stál dlouho na místě, že by to pro mě bylo něco dlouhého. Spíše naopak mi to rychle utíká. To je asi tím, že se cítím skvěle," řekl Škoda, o kterého byl v minulosti zájem v Číně, ale Slavia ho udržela.

Jeho cílem je nyní zopakovat zisk ligového titulu z roku 2017. Po podzimu Slavia vede o čtyři body před Plzní. "Jsem šťastný, že máme šanci o titul bojovat, a samozřejmě věřím, že to zvládneme," uvedl.