Kapitán reprezentace Souček chtěl hrát i v přípravě s Walesem, gól ho potěšil

Cardiff - Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček chtěl po čtvrtečním vyřazení se Švédskem v semifinále play off o mistrovství světa nastoupit i do dnešního přípravného duelu ve Walesu. Národní tým pro něj představuje obrovskou čest. Navíc ho potěšil devátý reprezentační gól, kterým se v Cardiffu podepsal pod remízu 1:1.

"Sám jsem od začátku říkal, že chci nastoupit a že chci pomoct týmu. Chtěl jsem i vyhrát takový zápas, protože jsme odvedli dobrou práci ve Švédsku, ale gólově se to nepodařilo a nepostoupili jsme. Dali jsme všechno do tohoto zápasu. Chtěl jsem pomoct novým klukům, ale i těm současným, a bojovat za národní tým," řekl sedmadvacetiletý Souček ve videu pro média od reprezentace.

Už 48. start za národní tým ozdobil trefou, když po více než půlhodině hry po sklepnutí Ondřeje Lingra zamířil ve vápně v poměrně obtížné pozici přesně k tyči. "Gól mě potěšil hodně. Každý gól potěší, kór reprezentační. Jak jsem říkal na začátku, chtěl jsem hrát od začátku, protože je to obrovská čest pro mě a pro všechny okolo. Každý hráč by měl chtít hrát za národní tým, je to hrdost. Když dám gól a pomůžu týmu, tak jenom lepší. Určitě bych to ale vyměnil za vítězství," uvedl defenzivní záložník West Hamu.

Na jeho zásah odpověděl za necelé dvě minuty Rubin Colwill. "Myslím, že jsme hodně dobře začali. Celý první poločas byl velmi kvalitní, s ním jsem hodně spokojený. Měli jsme pár příležitostí, mohli jsme možná dát více gólů. Jen je škoda, že když dáme gól, tak hned dostaneme. To nás trochu srazilo. Druhý poločas byl už hodně bojovný z obou stran. Taky jsme si vytvořili šance, dali jsme tyčku, pak jsme párkrát přestřelili. Remíza je asi zasloužená," konstatoval Souček.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého oproti duelu ve Švédsku, jemuž podlehli 0:1 po prodloužení, nastoupili s pěti změnami v základní sestavě. "Zaujali mě všichni hráči, ať už ve Švédsku nebo dneska. Podali jsme bojovný výkon, všichni hodně makali. A to, co nás vždycky zdobilo, že pracujeme jeden za druhého a že k tomu přidáme i kvalitu, jsme ukázali v obou zápasech. Nebudu jmenovat konkrétní hráče, ale všichni, kteří nastoupili, odvedli dobrou práci a jsem za ně rád," prohlásil někdejší hráč Žižkova, Liberce a Slavie.