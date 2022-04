Kapitán Plekanec má chuť pokračovat, rád by si s Kladnem zahrál play off

Kladno - O svém pokračování v dresu hokejistů Kladna sice kapitán Rytířů Tomáš Plekanec ještě s majitelem Jaromírem Jágrem konkrétně nejednal, ale tahounem týmu by měl být i v příští sezoně, poté co Středočeši uhájili extraligovou příslušnost v barážové sérii s Jihlavou. Devětatřicetiletý centr by si s mateřským klubem po bojích o postup mezi elitu a pak i o udržení rád ještě zahrál play off. I když o setrvání v Kladně nehovořil ještě definitivně.

"Vůbec nevím. Ještě jsem se s Jardou o tom nebavil. Ale cítím se dobře, baví mě to, jsem zdravý, tak asi ještě hrát budu. Ale je ještě čas si na to sednout," řekl Plekanec, který byl s 54 body z 56 zápasů pátým nejproduktivnějším hráčem extraligy a s 37 asistencemi druhým nejlepším nahrávačem. V baráži si připsal v pěti duelech tři góly a sedm přihrávek.

"Na to (body) nekoukám. Mám takovou roli, hraju hodně minut, přesilovky i oslabení. Snažím se pro kluky a pro tým odvádět práci na ledě. Jsem rád, že tam padly nějaké góly a ty zápasy jsme rozhodli v přesilovkách. Ty body pak naskakují. U nás jsou taková pravidla, že se na body nemá cenu ani koukat. To nemusíme řešit. Stejně musíš pomáhat v každém detailu v útoku i v obraně. Body jsou jedno," uvedl. I v padesáti letech stále hrající legenda Jágr jej označil za nejužitečnějšího hráče celé extraligy. "To asi řekl jen z radosti, že jsme vyhráli, ne?" pousmál se Plekanec.

Sám ocenil Jágra, že se ve svém věku stále snaží pomáhat Rytířům na ledě. "Klobouk dolů, že na to v padesáti vleze a hraje tak, jak hraje. Nikdo takový tady už asi nebude. Je jen na něm, jak dlouho bude chtít hrát a jak dlouho se bude cítit platný pro Kladno," prohlásil Plekanec. Sám netuší, jestli Jágr bude pokračovat. "Občas nějaké vtípky na to padnou. Ale sám nejlíp ví, co má dělat, co je potřeba. Myslím, že se rozhodne sám," řekl.

Plekanec se stal dvorním nahrávačem třiadvacetiletého Adama Kubíka, který v základní části vstřelil v 52 zápasech 22 branek a v baráží byl s osmi trefami nejlepším střelcem a s 12 body i nejproduktivnějším hráčem. "Áda se letos ohromně zlepšil, hlavně v druhé půlce sezony byl možná nejlepším hráčem naší ofenzivy. Dal spoustu gólů. Udělal obrovský skok a já jen doufám, že mu to vydrží, přebere to a Kladno na něm bude v budoucnu stát," uvedl Plekanec.

Rytíři kvůli rekonstrukci kladenského stadionu odehráli všechny zápasy v ročníku v azylu v Chomutově s výjimkou jednoho v pražské O2 areně. "Nebylo to pro nás vůbec jednoduché. Skvělí fanoušci za námi jezdili, i když to bylo i pro ně těžké na tolik zápasů. Přeci jen do Chomutova to je hodina cesty a ta cesta není nějak skvělá a po dálnici. Jsme rádi, že jsme to zvládli aspoň s baráži," prohlásil Plekanec.

Lepší umístění v extralize stál Kladno výsledkově nepodařený začátek sezony. "Hráli jsme dobře i v první polovině extraligy, jen jsme poztráceli na začátku zbytečně moc bodů. Úplně v pohodě jsme mohli mít o deset patnáct bodů víc. Potom přišly dva nešťastné zápasy ve Zlíně a v Olomouci, které nás možná úplně odsoudily k baráži," konstatoval Plekanec, který se vrátil v roce 2018 po dlouholetém působení v NHL v Montrealu a krátce i v Torontu a po angažmá v Kometě Brno už hájí definitivně barvy Kladna.

Věří, že nadcházející ročník bude lepší. "Ještě jednou bych si rád zahrál play off. Hrát pořád o záchranu a v baráži je strašně psychicky náročné. V play off člověk nemá co ztratit, může si to užít. Tohle je o nějakém přežití klubu a je to v tom těžší," prohlásil.

Doufá, že Kladno bude hrát už od začátku příští sezony ve své hale a podepíše se to i na výsledcích. "Každý v klubu se těší. Nejen my, hráči, ale i mládež, vedení, lidi, kteří pracují pro hráče. Konečně budeme mít pro sebe zázemí. A nebude to na tréninkové ploše, kde na to nejsou podmínky," řekl.

Podle Jágrova plánu by se Plekanec měl v blízké budoucnosti zapojit do práce u mládeže Rytířů, jejichž juniorský tým v této sezoně sestoupil z extraligy, a pozvednout ji. "Na to si ještě musíme sednout, jakým způsobem bychom to řešili. Já budu hrát, mám samozřejmě rodinu. Je to strašně náročná práce, je potřeba se tomu věnovat," prohlásil.

"Myslím, že na Kladně je teď potřeba se do toho s mládeží opřít. Udělat změny, aby to tam fungovalo. Věřím, že se to přes léto povede, ať už to bude řídit jakákoliv skupina lidí. Pro mě bude pořád hraní a rodina na prvním místě, ale kariéra se blíží ke konci a nějakým způsobem se podívám, jak to funguje v mládeži, abych mohl dělat na druhé straně hokeje, než je hraní," dodal Plekanec.