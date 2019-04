Prostějov - Kapitána českých tenistek Petra Pálu čeká možná nejsložitější rozhodování o fedcupové sestavě. Před prostějovskou baráží s Kanadou má jasno, že jedničkou bude 47. hráčka světa Markéta Vondroušová, ale otázkou je, koho ze zbývajících čtyř hráček pošle na antuku do sobotních dvouher v roli dvojky.

V úvahu přicházejí nové tváře v týmu Karolína Muchová či Marie Bouzková, které jsou za světovou stovkou, ale i loučící se Lucie Šafářová, která dlouho nehrála, ale má zkušenosti. Ve hře je také vítězka dvou turnajů ITF ve dvouhře z minulých týdnů a světová deblová dvojka Barbora Krejčíková. "Myslím, že můžou nastoupit všechny. Každá by měla mít šanci zápas vyhrát," řekl Pála ČTK během čtvrtečních tréninků.

Pála dovedl české tenistky k šesti triumfům v soutěži, naposledy loni, ale často míval situaci jasnou. Jasnými singlistkami bývaly Petra Kvitová s Šafářovou, později se k nim přidaly například Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková.

"Někdy bylo jasně dané, kdo bude hrát v sobotu, a vědělo se to od začátku týdne. Ale už se taky párkrát řešilo, kdo nastoupí. Není to nic nového," řekl Pála a dodal, že novinkou je, že se třeba s Bouzkovou či Muchovou poznává. "To je trošičku jiné. Proto diskutuju s trenéry i hráčkami, abych věděl, co která potřebuje, jak se cítí."

Ve čtvrtek například před odpoledním herním blokem seděl s Muchovou. Aktuálně 106. hráčky světa se třeba ptal, jakým způsobem chce na antuce hrát. "V tréninku pak hrají body a já vidím, jak je schopná co zahrát, na co si věří," řekl Pála.

I na základě toho budou s trenérem týmu Davidem Kunstem vybírat nejlepší variantu. "Snad to rozmyslíme správně," řekl Pála. Nespočet variant má rovněž pro případnou čtyřhru. Pár nejspíše sestaví z tria Krejčíková, Šafářová a Vondroušová.

V areálu Národního tenisového centra Morava je výhodou, že má tým vše blízko a k dispozici hodně kurtů. "Je to logisticky nejkomfortnější Fed Cup," řekl mluvčí týmu Karel Tejkal a Pála dodal: "Každá hráčka má jiné návyky. Jedna potřebuje hrát čtyři hodiny, jiná dvě a tady si to můžeme rozložit a není to problém."

Jedničkou Kanady bude až 184. hráčka pořadí WTA Rebecca Marinová a dvojkou asi jedna z dvojice Leylah Fernandezová, Gabriela Dabrowská. Nominaci musejí kapitáni oznámit před pátečním losováním pořadí zápasů, které se koná hodinu po poledni na prostějovské radnici.