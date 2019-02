Ostrava - Očekávání českého kapitána Petra Pály, že první kolo tenisového Fed Cupu s Rumunskem bude velmi vyrovnané, se beze zbytku naplnilo. Dnešní program v Ostravar Aréně trval více než osm hodin, než z něj české tenistky odešly poraženy. Pála byl navzdory tomu na své hráčky hrdý.

Rumunkám se podařila odveta za tři roky starý zápas v Kluži, který Češky po rozhodující čtyřhře vyhrály 3:2 a následně získaly jeden ze svých fedcupových titulů. "Vyhráli jsme dřív tolik těsných zápasů, ale teď to přišlo. Nemůžeme vyhrávat věčně. Jsem na holky hrdý, nechaly na kurtu všechno. Nic víc nemůžete jako kapitán žádat," řekl Pála po zápase.

Oba duely, které dnes šly na rumunskou stranu, byly vyrovnané. "Holky se s tím popraly úplně skvěle a bylo to o pár míčích, jak Kája, tak debl. Dneska to bohužel nevyšlo, ale ten tým odvedl neskutečnou práci," uvedl kapitán.

Po prohře Karolíny Plíškové se Simonou Halepovou se rozhodl do druhé dvouhry nasadit Kateřinu Siniakovou, která jeho důvěru nezklamala a srovnala skóre. Společně s Barborou Krejčíkovou pak vedly v rozhodující čtyřhře 1:0 na sety. "Když vyhrály ten úvodní set, tak jsem věřil, že už to vyhrajou," poznamenal Pála.

Jenže pak už rumunské tenistky neustále vedly a Češky musely jen dotahovat. "Byla hrozná škoda, že potom, co holky vyhrály první set, už nevedly. Byl by na Rumunky větší tlak," posteskl si kapitán. Nakonec tak v Ostravě zavládla rumunská radost. "Bylo to opravdu hrozně těsné. Někdo vyhrát musí, bohužel teď nám to štěstí nepřálo," dodal k tomu Pála.

Před baráží nebude vědět, jak důležitá vlastně bude. Fed Cup totiž podobně jako Davisův pohár zřejmě čeká reforma, o jejíž podobě se ale rozhodne až v létě. V dubnu tak ještě nebude jisté, kolik týmů bude bojovat o prestižní ženskou týmovou trofej v roce 2020.