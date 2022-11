Kapitán Pála: Američanky jsou hlavní favoritky, máme ale proti nim víc možností

Glasgow - Kapitána Petra Pálu potěšil úspěšný vstup českých tenistek do Poháru Billie Jean Kingové, po vítězství nad Polskem vyhlíží dnešní rozhodující duel o semifinále s USA (od 17:30 SEČ). O nominaci bude mluvit s dalšími členy týmu, rozhodne se i podle rozpoložení hráček. Po výhře 2:1 nad Polskem ocenil Kateřinu Siniakovou, která se zapojila do rozhodující čtyřhry po pozdějším příletu do Glasgow.

"Musíme si k tomu sednout, jak na tom kdo je a snažit se odhadnout, koho postaví Američanky. V první řadě ale musíme začít u nás a volit tak, jak to kdo zvládne. Je tam spousta variant. Jestli třeba někdo zvládne singla i debla. Sedneme si s doktorským týmem a holkami. Řekneme si, jak na tom jsou a jak se cítí," řekl novinářům Pála. Uzávěrka je hodinu před prvním utkáním.

Češky nastartovala proti Polsku k vítězství Karolína Muchová, jež porazila Magdalenu Frechovou. Karolína Plíšková sice prohrála s Magdou Linetteovou, v rozhodujícím deblu ale uspěla Siniaková s Markétou Vondroušovou proti Linetteové a Katarzyně Kawové. Ani jeden ze tří duelů nedospěl do tří setů.

"Byly to krátké zápasy, i když jsem si u jednoho přál, aby byl delší. Je ale dobré, že to bylo rychlé. Teď nás čeká nejtěžší soupeř a hlavní favorit, takže je dobře, že se holky dostanou normálně do postele. To je dobrá zpráva," uvedl Pála.

Byl rád, že se na Siniakové neprojevil časový posun po příletu z texaského Fort Worthu, kde před pár dny hrála s Barborou Krejčíkovou finále Turnaje mistryň. Česká deblová jednička působila v plné síle.

"Nevím, jestli si to uvědomuje, nebo si to nepřipouští. Hrála ale výborně a s nasazením. Jezdila už ve středu při rozehrávce, když jsme si šli ťuknout, aby zjistila, jak létají míče. Klobouk dolů. S posunem to není nejjednodušší, ale je také dobré, že hrajeme večer," řekl Pála.

Po rozhodující čtyřhře byl rád, že Češky dotáhly duel k vítězství. "Výkon v deblu byl skvělý. Holky sice byly favoritky, ale s tímhle systémem bez výhod a se super tie-breakem je to hrozně těsné. Před zápasem jsem říkal, že kdyby se hrálo normální skóre, je to 90 na 10 pro nás, a kdyby to bylo alespoň se shodou a výhodou, bylo by to 80 na 20. S tímto systémem mi to přišlo 60 na 40," uvedl Pála.

Přestože Siniaková s Vondroušovou spolu nastoupily poprvé, zvládly vyhrát za 61 minut. "Holky se dobře se doplňovaly. 'Maky' teď vyhrála dva turnaje v deblu. Má pro to cit, dobře se hýbe a hraje levou rukou. Spíš jsem se jen bál, aby se to nějak blbě nesešlo," dodal Pála.