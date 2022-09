Kapitán Navrátil ocenil tenisty za vybojovanou baráž a chce najít deblistu

Tel Aviv - Kapitán Jaroslav Navrátil ocenil po úspěšné baráži Davisova poháru české tenisty za vybojovaný postup. Do budoucna chce najít hráče, jenž by pomohl týmu ve čtyřhře. Češi si připsali v soutěži první triumf po více než dvou letech. Cestu si zkomplikovali v deblu, kde Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem nestačili na Daniela Cukiermana a Jonathana Erlicha. Jistou účast v kvalifikaci na finálový turnaj v příštím roce jim zajistil až Lehečka, jenž zdolal ve dvouhře Edana Lešema.

"Jsme spokojení, že jsme zvítězili. Role favorita jsme se nezříkali, ale nebylo to snadné. Vítězství si cením o to víc, že bylo těžce vybojované. Můžeme se těšit na listopadové losování. Ať dostaneme kohokoliv, přál bych si, abychom po třech letech hráli zase doma v České republice," řekl Navrátil ve videorozhovoru s novináři.

Při hodnocení baráže se dotkl neúspěšné čtyřhry. Zatímco dříve byl český debl díky spojení Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka hlavní zbraní, od ostravské baráže v roce 2018 prohráli Navrátilovi svěřenci ve čtyřhře osm zápasů za sebou. "V Davis Cupu je debl strašně důležitý. Když pak singlisti musí hrát čtyřhru, může to mít i velký vliv na hlavu," uvedl Navrátil.

Variantou podle něj může být povolání Adama Pavláska. "Čtyřhru hraje slušně a možná se teď v ní dostane do stovky. Další možností je Zdeněk Kolář, který čtyřhry hraje pravidelně na challengerech," řekl Navrátil, který měl Koláře už nyní v týmu. Proti Izraeli ale vsadil na duo Lehečka - Macháč.

"Bylo to složité. Tato dvojice dostala přednost z důvodu, že spolu odehrála těžké Davis Cupy, kdežto dvojice Kolář, Macháč spolu nehrála. Musím ale uznat, že se mi nominace čtyřhry nepovedla," konstatoval Navrátil.

Reprezentační kapitán přesto Lehečku ocenil, jak se dokázal následně zvednout ve dvouhře. Proti Lešemovi prohrál první set a postup vybojoval v dramatické koncovce třetí sady.

"Zhostil se toho na sto procent a byl oporou. Ukázala se jeho síla, že se zabydlel v první stovce a doufám, že se ještě posune. Jirka splnil roli jedničky a je důležité, aby se kluci do konce sezony dál posouvali. Bylo by lepší, kdyby byli v první stovce ne dva, ale čtyři hráči. I to by bylo z hlediska daviscupové nominace lepší," řekl Navrátil.

Češi se dočkali prvního triumfu v Davis Cupu od března roku 2020, kdy porazili Slovensko. "Když jsem se po losu dozvěděl, že hrajeme v Izraeli, skoro jsem jásal. Myslím, že moc příjemnějších soupeřů v baráži nebylo," uvedl Navrátil. Soupeř však byl oproti papírovým předpokladům těžší.

"Musíme ale brát v úvahu, že kluci nastoupili poprvé v roli favoritů a doteď hráli proti silnějším soupeřům. Žebříčkově to bylo jasné vítězství a div ne tréninkové zápasy. Takové to ale nebylo. Kdybychom sestoupili, člověk nikdy neví, jak dlouho by se z toho hrabal, protože i tam jsou nepříjemní soupeři. Proto si tohoto vítězství vážím a budeme se těšit na listopad," dodal Navrátil.