Kapitán Kovář: K triumfu na Karjale pomohl úspěšný vstup

Helsinky - Čeští hokejisté ovládli bez porážky úvodní díl Euro Hockey Tour a podle kapitána Jana Kováře k tomu hodně přispěl úspěšný vstup do turnaje. Tým kouče Miloše Říhy odstartoval Karjalu ve čtvrtek výhrou v Leksandu nad domácím Švédskem 3:1, v sobotu po přesunu do Helsinek zdolal domácí Finsko 3:2 po samostatných nájezdech a dnes dovršil triumf vítězstvím nad Ruskem 3:0.

"Je to hodně o tom prvním zápase. Když se nám ho podařilo vyhrát, tak je hned lepší atmosféra a lepší nálada. Neřeší se tolik tatické věci a spíš se soustředíme na další zápasy. Je dobré to nastartovat prvním vítězstvím, pak ty dva zápasy utečou a myslím si, že jsme to zvládli," zhodnotil turnaj Kovář.

Pochvaloval si i konečné skóre 9:3. "Dostali jsme na turnaji málo gólů. Ani jsme tolik soupeře nepouštěli do šancí. Jsou tam určitě rezervy, ale byl to výborný start do nové sezony," řekl Kovář, který k úspěchu přispěl vítěznými góly proti Švédsku i Rusku.

V duelu se sbornou zlomil bezbrankový stav v 11. minutě. "Byl to těžký zápas. Bylo to vidět na začátku. Prvních deset minut nás tam Rusové motali a neměli jsme moc puk. Potom jsme to zvedli, dali jsme gól, který nám hrozně pomohl, a odehráli jsme dobrý zápas," podotkl Kovář.

Trefil se z levého kruhu, kde jej ideálně našel Michal Řepík. "Udělal to parádně. Nahrávka byla vlastně přes celé pásmo a mně to stačilo trefit. Neměl jsem to na střelu z první, musel jsem si to chvilku rovnat, ale naštěstí jsem to tam dostal," popsal Kovář na dlouho jediný gól zápasu.

"Říkali jsme si po druhé třetině, že musíme najít síly, abychom vydrželi ještě poslední dvacetiminutovku. Na konci bylo samozřejmě hodně oslabení, ale dotáhli jsme to do vítězného konce. Musím pochválit gólmany, na tomto turnaji byli skvělí a máme na čem stavět," uvedl Kovář.

Náskok pojistili Češi až v závěrečném dějství. Nejdříve Lukáš Sedlák v 52. minutě dotlačil puk ve skrumáži do branky, přestože jej tam zalehl obránce Damir Šaripzjanov. V závěru ještě při power play do prázdné branky skóroval Andrej Nestrašil.

Uznáním Sedlákova gólu, který finští sudí Kristian Vikmnan a Mikko Kaukokari dlouho zkoumali u videa, si Kovář jistý nebyl. "Viděli jsme, že puk vyjel z brány, ale nevěděli jsme, jestli bude rozhodčí schopen vidět puk za čarou, nebo ne. Jak to vyhodnotí. Nikdo si nebyl jistý, jestli to gól je, nebo není. Dopadlo to dobře pro nás," uvedl Kovář.

Češi v utkání hráli celkem čtyřikrát v oslabení tři proti pěti, což Kovář hlavně ve třetí třetině připisoval přibývající únavě. "Nesmí se to stávat, ale už to byl poslední zápas a bylo to takové na krev. Sil moc není a to už se moc nepřemýšlí, takže z toho to vyplývá," doplnil Kovář.

Zkušený lídr týmu byl s výkony na turnaji spokojený. "Myslím, že jsme odehráli celkově dobrý turnaj od prvního do posledního hráče. Nemůžete říct o nikom, že hrál extra dobře, ani že hrál extra špatně. Zvládli jsme to jako tým a vyhráli jsme," dodal Kovář.