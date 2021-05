Kapitán Kovář: Dopředu žádný proslov k týmu nechystám, snad nebude ani potřeba

Riga/Praha - Kapitán hokejové reprezentace na mistrovství světa Jan Kovář neplánuje dopředu žádný velký proslov směrem k týmu. Jednatřicetiletý útočník švýcarského Zugu věří, že ani nebude zapotřebí. Při svých bohatých zkušenostech ale zdůraznil, že pro vnitřní pohodu týmu je mimořádně důležitý vstup do turnaje. Nyní však ze všeho nejdříve vyhlíží konec individuální karantény, který umožní mužstvu návrat na led.

Přestože by měl Kovář v současnosti, kdy jsou hráči v Rize zavření kvůli povinné izolaci samostatně na pokojích, spoustu času, aby si proslov připravil, žádný si nechystá. "Zatím v plánu nic nemám. A doufám, že nějaké větší proslovy nebudou vůbec třeba, že hned dobře odstartujeme, bude nám to dobře klapat a odehrajeme solidní turnaj," řekl v dnešním on-line rozhovoru s novináři.

Kovář má se 133 starty nejvíce zkušeností ze současného výběru. Zahrál si už na šesti světových šampionátech, ale i na olympijských hrách v roce 2018 v Pchjongčchangu. Při jeho povaze i zkušenostech ho jen tak něco nerozhodí. Přesto přiznal, že cítí, že je s kapitánským "céčkem" na dresu spojena velká zodpovědnost. Kouč Filip Pešán nastínil svou představu, že si vezme kabinu pod křídla a bude pravou rukou trenérů při řízení týmu.

"Doufám, že žádné velké problémy nebudou. Myslím, že komunikace mezi hráči a trenéry je tady skvělá. Spíš půjde o nějaké detaily," podotkl Kovář. Za kariéru už zažil více kapitánů, dva z nich ale z jeho pohledu vyčnívají nad ostatními. "V nároďáku určitě Patýs (Pavel Patera), v Plzni jsem pak zažil Martina Straku, to jsou pro mě ty hlavní ikony," řekl Kovář, přičemž právě Straka momentálně působí u týmu jako asistent trenéra.

Dojmy z týmu, k němuž se připojil teprve před pár dny, má zatím veskrze pozitivní, k čemuž napomohla i jasná sobotní výhra na Ruskem 4:0. "Já se ale ten první zápas snažil zaměřit hlavně sám na sebe, abych plnil, co plnit mám. A abych si na to zvykal, protože ten systém je přece jen trochu odlišný. Zápas to byl každopádně povedený, vyhráli jsme a nedostali gól, to je pozitivní," uvedl Kovář.

Pro Čechy to byla během přípravy na MS devátá výhra v devátém vystoupení. "Určitě je lepší vyhrávat než prohrávat. Nepřeceňoval bych to, ale věřím, že nám to pomůže k takovému tomu zdravému sebevědomí. Na úvod nás ale čekají těžcí soupeři, takže důležité bude především to, jak v tom turnaji začneme," zdůraznil Kovář.

Ještě předtím ale musí hráči překonat zbývající dobu izolace. "Moc jsme toho tady zatím neviděli," hlásil Kovář s úsměvem. "Jen pokoj, hodně velký kopy jídla a nic víc. Už se těšíme, až ta dvoudenní karanténa skončí a trošku se vrátíme k hokeji. Málokdy jsem se těšil na led tak moc jako teď," dodal Kovář.

Ujistil, že členové týmu dostávají stále velký přísun jídla, jak naznačil již v neděli kouč Pešán. "Sníst se to nedá, ale je dobré, že si člověk může vybrat. Na druhou stranu je to až blbý, jaké to je plýtvání jídlem, protože ty tašky jsou fakt narvaný. Asi pro nás zase ale lépe trošku víc než míň," podotkl Kovář.

Ve formě má hráče pomoci udržet kondiční cvičení, které musí plnit. "Nejhorší je taková ta únava z nicnedělání. Člověk si musí říct, že vstane a udělá si to, aby to měl za sebou. Není to ale nic příjemného, protože prostoru tady není moc a motivace se hledá trošku hůř. Ale zase jen ležet, to také není dobré. Nějak se s tím vypořádáme," ujistil Kovář.

Jak bude tým ubytovaný po skončení karantény, netušil. "Předpokládám, že zůstaneme takhle sami. Počítám však, že se vždy s klukama sejdeme a najdeme si nějakou zábavu: karty, pustíme si třeba nějaký film... Vydržet zavřený přes ty dva týdny na pokoji, to asi nepůjde," připustil Kovář.

Už měl nějakou slabší chvilku? "Mám takovou chvilku každých pět minut...," odvětil s nadsázkou Kovář. "Opravdu to není příjemné, když se člověk nemůže ani projít. Chvilku koukám z okna, chvilku do počítače, pak do telefonu, občas pomůže na chvilku knížka. Mám rád detektivky, takže čtu hlavně ty. Celé je to takový koloběh, ale člověka to ani moc nebaví, když je takhle omezený," vylíčil své pocity.

Zvláštností v koronavirové době je ale víc. Šampionát začne bez diváků v hledišti. "Určitě to bude zvláštní, ale co máme dělat? My to neovlivníme, jsme postavení před hotovou věc, nás se na to nikdo neptal. Myslím si však, že tým který se s tímhle nejlépe popere, bude mít i výhodu do toho turnaje. Uvidíme zítra, jaké to bude, až přijdeme na halu. Všichni ale víme, že jsme na mistrovství světa a že musíme teď ty následující týdny ze sebe vydat maximum bez ohledu na okolnosti," prohlásil Kovář.

Šance týmu odhadovat nechtěl. "Nechceme mít určitě malé cíle, ale těžko soudit, kam může tenhle tým dojít. Už jsem zažil, že našlapaný tým skončil už ve čtvrtfinále, na druhou stranu i to, když ten tým nebyl papírově třeba až tak silný, ale hráli jsme dobrý hokej," řekl Kovář.