Kapitán hokejistů Červenka: Doufám, že s Nory budeme hrát od začátku

Riga - Kapitán českých hokejistů na mistrovství světa v Rize Roman Červenka má jasno, že výkon, jaký národní tým předvedl v úvodu čtvrtečního utkání se Slovinskem, se už nesmí na turnaji opakovat. Proti dalším soupeřům by to mohlo znamenat ztrátu a Češi už po výhrách nad Slovenskem (3:2) a Kazachstánem (5:1) jednu utrpěli v utkání s domácím Lotyšskem, kterému podlehli 3:4 v prodloužení. Před závěrečnými zápasy v základní skupině B s dosud neporaženými Švýcarskem a Kanadou čeká reprezentaci v sobotu Norsko.

"Když se něco nedaří, je dobré si z toho něco vzít, aby se to neopakovalo. Věřím, že s Nory budeme hrát od začátku a to, co máme hrát," řekl v rozhovoru s novináři Červenka. Sedmatřicetiletý lídr a nejproduktivnější hráč minulého šampionátu se na čtvrteční výhře 6:2 po obratu z 0:2 podílel vítěznou brankou.

Slovinci do utkání s českou reprezentací šli po třech zápasech bez bodu a při skóre 2:13. Ve druhém utkání vedli nad Kanadou po první třetině 1:0, ale ve druhé části utkání ztratili. Ve třetím duelu s Norskem prohráli 0:1, ale výběr Kariho Jalonena dlouho trápili nejen náskokem 2:0, ale množstvím dalších šancí, které zlikvidoval gólman Karel Vejmelka.

"Byla to fuška. Prohráváš 0:2, nejde to, jak bychom si přáli. Pak je to těžké. Dobře brání a dnes už není snadné porazit nikoho, když prohráváš 0:2. Ale věřili jsme, ve třetí třetině se to rozjezdilo trochu. Gól na 1:2 byl důležitý, dostali jsme se do kontaktu. Říkali jsme si, že máme dvacet minut a že zápas musíme zvládnout. Jsme rádi, že se to povedlo," prohlásil Červenka.

Nepochyboval, že duel s outsiderem, který se v elitní kategorii dokázal udržet naposledy v roce 2005 v Innsbrucku, jeho tým zvládne. "I ta druhá byla nepovedená, ale vyhráli jsme ji. Potřebovali jsme se od něčeho odrazit. Gól přišel, třetí třetina byla nejlepší," uvedl Červenka.

Kouč Jalonen si po utkání pochvaloval, že lídři týmu v čele s Červenkou na ledě i v kabině odvedli při obratu nepříznivé situace skvělou práci. "Nebylo to nic speciálního. Připravovali jsme se na další třetinu," nepřeceňoval to Červenka. Je si ale vědom, že elitní formace by měly tým táhnout.

"Cítíte, že to chcete zlomit a jsme tam od toho, abychom takový zápas zlomili. Je to naše práce a jsem rád, že se povedla. Ať to vypadalo jakkoli, máme tři body a jedeme dál," podotkl sedmatřicetiletý účastník desátého mistrovství světa, který byl i na čtyřech olympijských hrách a Světovém poháru v roce 2016.

Jalonen v první přestávce zvýšil hlas a apeloval na svěřence, že bez bojovnosti Slovince neporazí. "No, je to tak. Je to složité proti komukoli. Nemůžeš podcenit nikoho. Já to vím a věděl jsem, že to může nastat. Jeden gól ze zápasu udělá, co se stalo. Čekají nás těžcí Norové, ale tři body si musíme zasloužit a odpracovat. Zadarmo nepřijdou proti nikomu. Doufám, že si z toho něco můžeme vzít a do budoucna nám to pomůže," uvedl Červenka.

Loni po boku Davida Krejčího a Davida Pastrňáka ovládl produktivitu šampionátu, momentálně vévodí statistikám se šesti góly a deseti body jeho spoluhráč z útoku Dominik Kubalík. "Je to kluk, který na sobě pracuje už nějakou dobu v NHL, kde prokazuje stabilní formu a je v nejlepším hokejovém věku. Je dobře, jak se mu daří. Góly jsou potřeba," řekl s úsměvem Červenka.

Ocenil i výkon gólmana Vejmelky, který dostal v brance na turnaji příležitost poprvé. Koho z tria gólmanů trenéři zařadí do hry, tím se nezabývá. "Je to věc trenérů a prostě to není svým způsobem naše věc. Připravujeme se na zápasy všichni. Prostě vidíme, kdo je v sestavě a kdo není. Jsem rád, že Karel nastoupil a pomohl k vítězství. Měl tam těžké zákroky. Je složité, když na něj dlouho nic nejde a pak musíš udělat dobrý nebo důležitý zákrok," dodal Červenka.