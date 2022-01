Kapitán hokejistů Brna Zaťovič si kvůli faulu na Šaldu dva zápasy nezahraje

Praha - Hokejisté extraligového Brna se musí ve dvou zápasech obejít bez kapitána Martina Zaťoviče. Zkušený útočník byl potrestán za faul na protihráče Radima Šaldu v nedělním duelu v Hradci Králové. O délce trestu rozhodl ve zkráceném řízení předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík na základě podnětu Mountfieldu.

Brzy sedmatřicetiletý Zaťovič se provinil v končící šesté minutě bitvy, kterou nakonec Kometa vyhrála až po desáté sérii nájezdů 3:2. Za faul loktem obdržel od sudích pouze menší trest, zatímco pro Šaldu tím utkání skončilo. V důsledku střetu utrpěl zranění v oblasti krční páteře.

Ujčík po prostudování videozáznamu dospěl k závěru, že zákrok byl sice veden na protihráče, který držel kotouč, ale Zaťovič se dopustil nedovoleného zásahu do hlavy nebo krku. Proto sáhl předseda disciplinárky k nepodmíněnému zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání.

"Po předchozí snaze zasáhnout kotouč holí hráč před zákrokem přibrzdil, pootočil osu a při střetu zasáhl protihráče ramenem do obličejové části hlavy. Protihráč se přikrčením vystavil do zranitelné pozice, předseda komise nicméně vyloučil, že by šlo o nahodilý střet, kterému hráč nemohl zabránit, a za přitěžující okolnost označil razanci zásahu," uvedl svaz v tiskové zprávě.