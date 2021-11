Kapitán florbalistů Ondrušek chce být na MS dobrým lídrem a pomoci k úspěchu

Kladno - Jako suverénně nejzkušenější hráč povede kapitán Tom Ondrušek na mistrovství světa v Helsinkách českou florbalovou reprezentaci. Devětadvacetiletý útočník Chodova se chystá na svůj pátý světový šampionát. Jinak je v kádru jedenáct nováčků a jen obránce Ondřej Němeček a útočník Marek Beneš z Tatranu Střešovice byli na dvou velkých turnajích. Ondruškovi je jasné, že musí být na turnaji lídrem výběru finského kouče Petriho Kettunena.

"Já tu roli, kterou jsem dostal, jednoznačně přijímám a vlastně se na ni těším. Asi každý sportovec chce být v kolektivním sportu kapitánem reprezentace, takže je to určitě čest. Mám velkou zodpovědnost za to, aby tým vypadal dobře a fungoval, co nejlíp to jde. Je to hodně o tom, že se musí stmelit. Přijít na to, kde jsou jeho silné stránky a zároveň i vědět o těch slabších a dle toho se musíme zařídit," řekl Ondrušek v rozhovoru s ČTK.

Mezi další lídry týmu na šampionátu, který startuje v Helsinkách v pátek, podle něj patří řada hráčů. "Marek Beneš je jeden z tahounů i na hřišti a Ondřej Němeček, Filip Langer, Pepa Rýpar, Lukáš Bauer, Ondra Vítovec. To jsou kluci, kteří jsou v reprezentaci déle a snažíme se o některých věcech víc mluvit a najít vždycky to nejlepší řešení pro tým. Víc hlav víc ví," prohlásil Ondrušek.

"My si určitě nehrajeme na jména a na to, kdo je kapitán. Dokonce bych řekl, že je v zásadě v tom kolektivu nastavené takové klima, že je celkem jedno, kdo pásku má, kdo tam je poprvé a kdo naposledy. Máme jeden cíl a to si musíme pořád dokola opakovat, bez toho se žádné další úspěchy nedějí," řekl Ondrušek, který v roce 2014 v Göteborgu získal bronz a je jediným medailistou v týmu v dospělé kategorii.

Hned sedm hráčů se ale může pochlubit juniorský zlatem. U triumfů v roce 2019 v Halifaxu i při obhajobě letos v srpnu v Brně byli Filip Forman s Matějem Havlasem. Na prvním úspěchu v Kanadě se podíleli i Dominik Beneš, Matyáš Šindler s Filipem Langerem, letos byli na šampionátu hráčů do 19 let Lukáš Punčochář a Adam Hemerka.

"Tým je hodně omlazený. Určitě budeme postrádat zkušenosti některých hráčů z těch top zápasů, kterých mají odehraných samozřejmě nesčetně. Na druhou stranu to může do týmu přinášet i jiné pozitivní věci. Ti kluci mají svoji obrovskou kvalitu a jsou v týmu oprávněně. Konec konců vyhráli jsme juniorské mistrovství světa, i když je to jiný turnaj, úroveň a věková skupina. Na ty silné týmy si extrémně věří a to jsou atributy, které pro nás budou hodně cenné," uvedl Ondrušek.

"Ti kluci si prošli těžkými zápasy a ví, jak se chovat na takových krátkých turnajích. Umí vyhrávat zápasy a někdy ta schopnost chovat se jako vítěz a dělat ta správná rozhodnutí na hřišti je víc než nějaké schopnosti, věk nebo jméno, které máte na zádech. To jsme si ověřili v Plzni, kde jsme fungovali perfektně a na to musíme stoprocentně navázat," připomněl Ondrušek říjnový turnaj Euro Floorball Tour, na kterém Češi porazili Švédsko i Finsko.

"Můžeme si z toho odnést zejména obrannou činnost celého týmu, týmovou práci a týmový duch, samozřejmě i tempo a intenzitu, ve které jsme byli schopni hrát s top týmy," prohlásil Ondrušek. "Je potřeba říct, že to pořád byla jen příprava. Do šatny těch týmů nevidíme a nevím, s jakou vážností k těm zápasům přistupovali. To znamená, že my se musíme ještě minimálně o takových deset nebo dvacet procent zlepšit a být ještě ostřejší na hřišti, protože ostatní týmy se taky zlepší," dodal.