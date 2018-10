Trnava - Vydařenější premiéru v roli kapitána fotbalové reprezentace si mohl Bořek Dočkal těžko představovat. Dvěma asistencemi zařídil výhru 2:1 v Trnavě nad Slovenskem, spíše než osobní statistiky ho ale těšil dobrý výkon českého týmu. Navíc si za góly nepřipisoval větší zásluhy, protože podle něj šlo především o dobrou práci zakončujících útočníků Michaela Krmenčíka a Patrika Schicka.

"Občas to tak prostě vyjde, někdy dáte pět skvělých přihrávek a není z toho nic. Ale dnes oba útočníci obě situace skvěle dohráli. Pochvalu si spíše zaslouží oni," prohlásil Dočkal.

Nejprve v 52. minutě kolmicí vysunul Krmenčíka, který si odstavil jednoho z nejžádanějších obránců v Evropě Milana Škriniara a zkušeně zakončil podél brankáře. Při vítězné brance pak z pravé strany posadil míč na Schickovu hlavu.

"U prvního gólu se tam 'Krmelec' skvěle natlačil, odstavil si obránce a nezazmatkoval. Krásně to uklidil. Druhý míč nebyl nic výjimečného. Míč byl pomalý, takže těžký pro útočníka, ale Patrik si ho skvěle našel," popisoval Dočkal.

Dvěma asistencemi ale potvrdil roli nejlepšího nahrávače zámořské MLS, kde má na kontě v dresu Philadelphie už 17 asistencí. "Pro mě není důležité to, jak zápas vyšel mně, ale týmu. Pro nás to byl důležitý zápas a možná více než výsledek pro nás bylo důležité, jak se budeme prezentovat, jak k zápasu přistoupíme a jestli dokážeme na hřiště přenést tu pozitivní energii," řekl Dočkal.

To se podle něj povedlo a mělo by to být vzpruhou pro tým do úterního zápasu na Ukrajině i pro další budoucnost. "Věřím, že je to vzpruha. Potřebovali jsme nabrat sebevědomí, protože bez něj se hrát nedá. Teď je třeba na tom stavět a výkony potvrzovat. Nemůžeme být naivní a myslet si, že jedním zápasem jsme všechno zlomili a nastartovali novou éru. Je třeba další zápasy odpracovat, stavět na tom, co se povedlo a přidávat k tomu další věci. Pořád je velký prostor pro zlepšení," uvedl třicetiletý záložník.

Do zápasu šel jako nový kapitán a spoluhráče se snažil nabudit. "Mluvil jsem ke klukům před zápasem, ale nechci se začít chovat jinak. Je nás tu širší skupina hráčů, kteří to musí vzít na sebe a není rozhodující, kdo má na ruce pásku," dodal.

Spoluhráči ho ale za vůdcovství ocenili. "Jsme rádi, že je zpátky. Je kapitán a ukázal to jak v zápase, tak před ním. Jako kapitán si vzal slovo a měl proslov. Ale nechci prozrazovat, co říkal," uvedl stoper Jakub Brabec. "Jsem rád, že je Bořek zpět a že se stal kapitánem. Takového hráče jsme tu potřebovali," doplnil Krmenčík.