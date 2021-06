Kapitán Darida před vstupem do ME cítí, že forma českých fotbalistů stoupá

Glasgow - Kapitán českých fotbalistů Vladimír Darida před pondělním úvodním utkáním na mistrovství Evropy ve Skotsku cítí, že forma týmu stoupá. Zápas vzhledem k dalším dvěma těžkým soupeřům v základní skupině považuje záložník Herthy Berlín za jeden z klíčových v boji o postup do vyřazovací fáze. Stěžejní podle něj bude do duelu vstoupit lépe než při říjnové prohře ve Skotsku 0:1.

"Samozřejmě jsme si vědomi, že zápasy v přípravě nebyly bez chybičky, ani ten poslední s Albánií. Věřím, že naše forma stoupá. I v tréninku je cítit, že se první zápas a Euro blíží. Atmosféra graduje. Myslím, že jsme velmi dobře připraveni," řekl na on-line tiskové konferenci Darida, jehož tým v přípravě na šampionát nejprve utrpěl debakl 0:4 v Itálii a v úterní generálce porazil Albánii 3:1.

"Naše forma kvalifikací a Ligou národů stoupala. A já doufám, že to bude gradovat na turnaji. Strašně moc se na to těším. Už se to rozběhlo, koukali jsme s klukama na úvodní zápasy a těšili se na to, až budeme na hřišti. Ideálně už by to mohlo být dnes, ale počkáme si do zítra," dodal třicetiletý středopolař, který se s týmem přesunul do dějiště utkání Glasgow v sobotu vpodvečer.

Český celek v Lize národů na podzim se Skotskem dvakrát prohrál o gól. "Máme připravené nějaké věci, které budeme chtít použít. Myslím, že hodně důležitý bude vstup do zápasu," mínil Darida.

"Doufám, že se nám to podaří líp než minule, co jsme tu hráli. Dostali jsme brzy gól a zápas byl pro nás těžší. Toho se musíme vyvarovat. Skoti jsou hodně silní v osobních soubojích, takže bude potřeba zklidnit hru a držet míč při zemi," dodal Darida.

Dalšími soupeři ve skupině budou silné Chorvatsko s Anglií a duel se Skoty tak může být klíčem k postupu. "Všichni vnímáme, že je to důležitý zápas a vstup do turnaje. Pokud bychom udělali tři body, mohlo by nás to posunout dál. Rozhodně je to jedno z klíčových utkání skupiny," řekl Darida.

Jako jediný z českého týmu se představí už na třetím Euru. V roce 2012 začal jako náhradník, před pěti lety už v prvním zápase nechyběl v základní sestavě. Nyní je kapitánem. "Vždy před každým zápasem něco klukům říkám, mám nějaký proslov. Zítra to bude taky tak," konstatoval Darida.

Nevadí mu, že Skotové budou mít domácí atmosféru kvůli tomu, že čeští fanoušci musejí po příjezdu do země do povinné desetidenní karantény. "Jsem rád, že budou zase nějací lidé na zápase. Ať je ta atmosféra proti týmu nebo s týmem, mně to nevadí. Já jsem rád, že aspoň nějaká atmosféra na stadionu bude," dodal Darida, který na úvod tiskové konferenci popřál za celý tým brzké uzdravení dánskému záložníkovi Christianu Eriksenovi, jenž zkolaboval v sobotním duelu s Finskem.