Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Brna vyhráli v 22. kole extraligy v Litvínově 3:2 a ukončili sérii tří porážek. Duel rozhodl v čase 57:21 kapitán Komety Leoš Čermák a Brňané porazili Severočechy popáté v řadě. Litvínov už počtvrté za sebou nebodoval.

Domácí chyběl kvůli disciplinárnímu trestu kapitán Michal Trávníček a také další útočník Ondřej Jurčík. Premiéry v extralize se tak dočkal v 31 letech forvard Jan Kloz a rovněž Fin Markus Korkiakoski, které si Verva zapůjčila z prvoligových Litoměřic.

Do první šance se dostal hostující Mueller, ale sám před Janusem neuspěl. Na druhé strany vypadl Ščotkův pokus Kašíkovi z lapačky a skončil na horní síťce. Za hosty následně zahrozil Kašpar a za domácí Havelka. Při Lukešově vyloučení nejdříve nebezpečně zakončoval v oslabení po spolupráci s Mikúšem Válek a za Kometu neuspěl z dorážky Kašpar.

Další možnost měl při plném počtu hráčů na ledě Köhler, ale puk za Januse nedotlačil. Při Lukešově vyloučení v polovině úvodní třetiny se Kometa dočkala úvodního gólu. Na levý kruh nabil Holík Muellerovi, který trefil přesně protější horní roh branky.

Verva odpověděla v 16. minutě při trestu brněnského kapitána Čermáka. Po Ščotkově střele ještě neuspěl z dorážkami Petružálek, ale puk se dostal k Válkovi, který bekhendem překonal Kašíka a připsal si třetí gól za poslední dva zápasy.

V úvodu druhé části Kometa ubránila při Štencelově trestu. Ve 29. minutě otočili stav, když se Lukeš trefil střelou přes obránce Němce k pravé tyči Kašíkovy branky. Kometa mohla vzápětí vyrovnat, ale po kombinaci s Malletem Hruška po blafáku do bekhendu minul branku.

Potom pálil z mezikruží Dočekal a Januse nepřekonal ani osamocený Schaus. V 35. minutě při Klozově trestu už Brňané vyrovnali. Holík našel ideálně Kašpara, který usměrnil puk do odkryté branky. Litvínov se při Muellerově trestu na konci druhé části neprosadil.

Ve třetí třetině šancí ubylo. Kometa se ubránila při Malletově vyloučení a v 52. minutě ji mohl dostat dovedení Zohorna, který se dostal před Januse, ale slovenský gólman svůj tým opět podržel. Litvínov se ubránil při dalším trestu Lukeše, který měl po návratu na led sám velkou šanci. Ale přestřelil. V 58. minutě pomohla hostům při Tůmově šanci tyč a z brejku po Dočekalově přihrávce v přečíslení rozhodl Čermák. Litvínov už v závěrečném tlaku prodloužení nevynutil.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Šli jsme do utkání s tím, že chceme prolomit šňůru neúspěchů. Bylo to vyrovnané. V první třetině byl lepší soupeř, ve druhé jsme trošku srovnali. Na obou stranách byla spousta neproměněných šancí. Ve třetí třetině to bylo kdo s koho, my jsme nebyli schopní proměnit gólovou šanci a ze situace dva na jednoho jsme inkasovali. Pak už se nám v power play nepodařilo vstřelit branku. Náš výkon nebyl úplně špatný, musíme se od něj odrazit a v dalším utkání ještě přidat."

Kamil Pokorný (Brno): "Utkání se hrálo ve výborném tempu a byl to opravdu pěkný zápas. My jsme byli v první třetině o něco lepší a měli jsme víc šancí. Využili jsme přesilovku a soupeř vzápětí také, takže to po první třetině bylo 1:1. V úvodu druhé třetiny převzal otěže Litvínov, dost nás napadal a měli jsme s tím trošku problém. Po inkasovaném gólu, který dal Lukeš, jsme měli snad tři vyložené šance během dvou minut. Ukázalo to, že nám to pořád nejde tak, jak bychom chtěli. I přesto jsme z přesilovky vyrovnali. Ve třetí třetině to bylo kdo s koho a v 58. minutě se naplnilo doslova a do písmene pravidlo 'nedáš - dostaneš', kdy domácí trefil tyčku prázdné brány. Odrazilo se to k nám a my jsme rozhodli z brejku o zisku tří bodů. Hráči dali majiteli a kouči Liboru Zábranskému k pětačtyřicetinám vítězství."

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Válek (J. Petružálek, Ščotka), 29. F. Lukeš - 11. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 35. Kašpar (P. Holík, O. Němec), 58. L. Čermák (Dočekal). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. Diváci: 5345.

Litvínov: Janus - Porseland, Ščotka, Hunkes, L. Doudera, Březák, Suchánek - J. Petružálek, J. Mikúš, Válek - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - D. Tůma, J. Kloz, Korkiakoski - Havelka, M. Hanzl, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Brno: Kašík - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Schaus - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Kašpar, L. Čermák, R. Zohorna - Mallet, J. Hruška, Dočekal - Köhler, Střondala, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.