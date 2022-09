Kapitán basketbalistů Hruban: Naše obrana je v tuhle chvíli problém

Praha - Čeští basketbalisté si po přípravných zápasech s Německem a Itálii a kvalifikačních duelech s Francií a Maďarskem připsali na úvod mistrovství Evropy už pátou porážku za sebou. Po neúspěchu s Polskem v pražské O2 areně (84:99) poukázal kapitán Vojtěch Hruban na to, že tým v posledním období opakovaně strážejí chyby a celkově obrana.

"Bohužel jsme nezvládli vstup do turnaje. Poláci hráli jednodušeji, ve větší pohodě. My jsme se trápili hlavně v obraně, kde děláme strašně chyb. Bráníme dobře dvacet vteřin, pak to zazdíme jednou doskokem, jednou nějakou blbou chybou. Ke konci jsme se do toho začali dostávat, byli jsme na dostřel, ale jim padly tři těžké střely. Holt už se nedá nic dělat, takový basket občas je. Ale naše obrana je v tuhle chvíli problém," řekl Hruban.

Němcům dovolili čeští basketbalisté 101 bodů, Italům 96 a Francouzům 95. S Maďary prohráli 79:82 a Polsko nasázelo pořadatelskému týmu 99 bodů. "Nejsme nějak schopní to srovnat, potácíme se mezi tím tlačit se na balon a dostávat jednoduchý koše z backdooru a situací, které bychom měli pokrývat. Dostáváme strašně jednoduchých košů, proto skóre tak narůstá. Samozřejmě dneska byl chvíli problém i doskok. Oni tím chytili dech, balony se odrážely. Trochu i smůla. Ale to se nedá nic dělat," prohlásil.

Polsko brzy vedlo 20:7, snaha týmu kouče Ronena Ginzburga vyústila krátce v obrat na konci druhé čtvrtiny, ale pak už zase tahal za kratší konec. "Je to nepříjemné. Nám nešlo nic jednoduše, museli jsme do toho dát strašně moc energie. Ale dneska nebyl žádný problém nasazení nebo úsilí. Jsme, myslím, poslední dobou v takové křeči, kterou musíme něčím probudit. Snad se to povede hned zítra. Proti Srbsku půjdeme bez většího tlaku a to by nám mohlo trochu pomoct," doufal v dobrý výsledek proti jednomu z favoritů celého turnaje.

Češi porazili Polsko do dneška třikrát za sebou a věřili si proti němu. "Ale oni mají taky dobrý tým, my to víme. Dneska hráli dobře oba klíčoví hráči Slaughter a Ponitka. Když se ten zápas lámal, trefili dvě těžké střely. My ne. Měli daleko víc hráčů, kteří hráli dobrý zápas, kteří se trefovali, když to bylo potřeba. My jsme dneska nikoho takového neměli. Možná jenom Jardu (Bohačíka), ale zbytek jsme se trápili. Nakonec jsme dali docela dost bodů, což nakonec s tím, jak jsme hráli v útoku, nebylo špatný. Ale obrana zatím má hrozně děr," zopakoval.

Ocenil Satoranského, který urychlil léčení zraněného kotníku, naskočil po dvou týdnech po zranění a strávil na palubovce přes 17 minut. "Zaprvé musím smeknout před Satym, jak se k tomu postavil, jak to všechno zvládal. Nemůže to pro něj být příjemný ten pohyb na hřišti, bylo vidět, že je limitovaný a že se snaží dělat, co může. Nemůžeme od něj čekat, že s takovouhle nohou bude rozdávat deset asistencí a atakovat triple double každý zápas. Bohužel v tuhle chvíli je to tak, že nejsme schopní to nahradit. Máme problém si vytvořit pozice, které by pro nás byly šité. S tím, že ty role ani dneska nebyly jasně rozdané," nastínil další problém, který chybí dříve úspěšnému týmu.

Nechtěl si dělat těžkou hlavu z toho, že český tým může jít po sobotě do dalších klíčových bojů o postup s Nizozemskem, Finskem a Izraelem se dvěma porážkami ze dvou zápasů "Věděli jsme to. Byl to černý scénář, se kterým se počítá. Na druhou stranu postupují čtyři týmy a máme ještě čtyři zápasy. Myslím, že to je skupina, kde každý může porazit každého. Já bych ještě moc nekalkuloval. Chceme vyhrát každý zápas před domácími fanoušky, dneska jsme to nezvládli. Ale náš cíl se nemění, pořád chceme postoupit ze skupiny, pořád chceme náš výkon zlepšit a bavit lidi basketem. Věřím, že to dneska chvílemi vypadalo pěkně, ale bylo to prostě málo," podotkl Hruban.

Atmosféru před rekordní návštěvou 10.992 diváků si užil. "Krásná. Bohužel jsme to moc nepodpořili výkonem, takže věřím, že může být ještě hezčí. Čím líp budeme hrát, tím bouřlivější atmosféra bude," dodal Hruban.