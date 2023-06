Kapesné dává půlka rodičů, pětina z nich nekontroluje, co si děti koupí

Praha - Polovina rodičů dává dětem kapesné, pětina z nich ale nijak nekontroluje, co si za něj potomek koupil. Vyplývá to z červnového průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi 1000 respondentů. Kapesné podle něj děti dostávají v hotovosti, nejčastěji činí okolo 300 korun měsíčně.

Zhruba tři čtvrtiny (73 procent) rodičů si myslí, že je vhodné založit dítěti do 15 let spořicí účet. Už ale jen menší část rodičů (49 procent) by dítěti mladšímu 15 let poskytla vlastní platební kartu. Sedmi procentům rodičů naopak připadá vhodné účet s debetní kartou založit i dětem, které ještě neměly desáté narozeniny, ukázal průzkum.

Dětský spořicí účet podle něj založilo svému dítěti 38 procent rodičů. Nejčastěji na něj posílají 500 Kč měsíčně. Nejvíce zmiňovanými důvody jsou peníze 'do začátku', tedy jako výpomoc do prvního roku samostatného života (37 procent), bydlení (36 procent) a vzdělání (28 procent). Třetina šetří svým dětem bez konkrétního důvodu, vyplývá z průzkumu.

"Pokud během výchovy dětem vštěpujeme základy finanční gramotnosti, jako mladí dospělí budou mít nespornou výhodu proti některým vrstevníkům," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.