Kapely si v Poděbradech pochvalovaly možnost hrát i zájem fanoušků

Poděbrady (Nymbursko) - Účastníci hudebního festivalu Barvy léta, který se dnes konal v areálu u poděbradského jezera, měli radost z možnosti hrát i ze zájmu fanoušků. Pořadatelé jeho 20. ročníku pozvali kapely Tři sestry, Vypsaná fixa, SPS, E!E, Harlej, Wohnout a další, kteří zde vystupují opakovaně.

Fotogalerie

I letos festival nabídl Magorovu desítku, závod v běhu, na němž si účastníci mohli porovnat síly i s kapelníkem Tří sester Tomášem Doležalem vystupujícím pod uměleckým jménem Ing. Magor. Festival podle Pavla Martinka z pořádající agentury Krakonošovo téměř vyprodal kapacitu 3000 diváků.

Agentura Krakonošovo stojí i za koncerty skupiny Tři sestry, která má za sebou desítku samostatných vystoupení k novému albu Sex drógy rokenról! "Nepociťujeme žádný zásadní úbytek fanoušků, někde přijde více lidí, někde méně, ale v tom průměru se pořád držíme tam, kde jsme byli například loni," řekl ČTK Martinek zvaný Mafuna. Připustil však, že návštěvnost je menší, než byla před pandemií covidu. "Lidé se možná ještě bojí chodit na akce, protože, jak se říká, nic nemá v České republice takové PR jako covid. Téhle reklamě pořadatelé nemůžou konkurovat, ale když se dodržují základní opatření, tak koncerty uskutečnit lze," uvedl.

Nyní se může akcí venku účastnit až 5000 lidí, částečně i na stání. Uvnitř budov může být maximálně 2000 návštěvníků, přičemž kapacita může být naplněna maximálně ze 75 procent. Návštěvníci dnešního festivalu se vstupem do areálu zavázali, že mají negativní PCR nebo antigenní test, potvrzení o prodělání covidu-19 nebo očkování.

Michal Mareda známý jako Márdi z kapely Vypsaná fixa uvedl, že Barvy léta jsou největší akcí, na jaké v poslední době hráli. Zatím absolvovali spíše menší samostatné koncerty. "Dnes je to trochu jako za starých časů, máme tenhle festival a večer vystoupení na městských slavnostech v Jilemnici. Ale je pravda, že je to strašně tvrdé. Příští víkend u nás v Pardubicích pořádáme festival San Piego Fest, ve stejnou dobu tam mají své samostatné koncerty Anna K, Lucie unplugged a další týden Škwor a Tři sestry. Takhle to dříve nebývalo, musíme se strašně snažit, teď úplně všichni vyjeli, koncertů je strašně moc a někdo to může odnést menší návštěvností," řekl.

Zpěvák a baskytarista skupiny Wohnout Matěj Homola potvrdil, že hudební kapely nyní mají ředevším samostatné koncertní šňůry a jen občas se potkají na festivalu. "Je to pro nás první a doufám že ne poslední podobný festival. Jsme překvapeni, že chodí dost lidí, ještě žádná akce, které jsme se zúčastnili, nebyla návštěvnický průšvih, ze kterého by se pořadatel hroutil. Ale velké festivaly nám chybí strašně moc, hlavně to setkávání s přáteli a velké mejdany, ale dnešek se povedl," konstatoval.

Hudební přehlídka Barvy léta nabídla nejen přední tuzemské punkové a rockové skupiny, ale i doprovodný program, páteční večírek pro nedočkavé nebo cyklistický závod pro děti i dospělé.