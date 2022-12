Kapely Hudba Praha i Jasná Páka v lednu v Praze zavzpomínají na Michala Ambrože

Praha - Kapely Hudba Praha i Jasná Páka zavzpomínají v úterý 10. ledna příštího roku ve Velkém sále Lucerny v Praze na svého bývalého člena Michala Ambrože. Večer pojmenovaný Od začátku do konce (Michal Ambrož 1954 - 2022) zahájí Hudba Praha, kterou doprovodí mnoho Ambrožových hudebních přátel. Následovat bude Jasná Páka s plnohodnotným koncertem. ČTK o tom za pořadatele informoval Roman Helcl.

Ambrož, frontman skupin Jasná páka, Hudba Praha a Divoký srdce, zemřel po delší nemoci letos 31. října ve věku 68 let. "Naposledy jsme s Michalem (Ambrožem) hráli 21. srpna na akci Never more 68 na pražském Výstavišti. Pak už byl v nemocnici," uvedl kapelník Hudby Praha a kytarista Jasné Páky Radovan Jelínek.

Na koncertě v Lucerně se za mikrofonem budou střídat například Michal Mareda (Márdi) z Vypsané fixy, nedávná zpěvačka Hudby Praha Markéta Foukalová, saxofonista a zpěvák Karel Malík a další. "Některé skladby si rozdělily i současné zpěvačky Hudby Praha Veronika Vítová a Tereza Kopáčková. Na playlistu bude průřez písničkami Hudby Praha i Divokýho srdce, tedy Michalova bočního projektu, včetně hitů jako Srdeční příběh, Máma, táta nebo Časy zlý," sdělil Jelínek.

Navazující koncert Jasné Páky bude bez hostujících zpěváků. Jedinou výjimkou bude Michal Prokop, který zazpívá jednu píseň společně s Davidem Kollerem.

Koncert Jasné páky se měl původně konat v létě v Ledárnách Braník. Kvůli onemocnění Davida Kollera však koncert nakonec přesunuli do Lucerna Music Baru a po úmrtí Ambrože se rozhodli pro Velký sál Lucerny s tím, že bude vzpomínkou na tohoto hudebníka. Vstupenky z Ledáren i Lucerna Music Baru zůstávají v platnosti a není zapotřebí je měnit.

Svoji nejznámější kapelu Hudba Praha založil Ambrož v roce 1984 po zákazu Jasné Páky, která se v článku Nová vlna se starým obsahem v časopise Tribuna ocitla na černé listině. Článek odstartoval perzekuci alternativní české rockové scény, jež zasáhla především představitele punku a nové vlny. Postižen byl kromě Jasné páky třeba Pražský výběr. Ambrož kapelu přestavěl a použil tehdy hojně používaný trik - soubor přejmenoval.

První etapa Hudby Praha se uzavřela v roce 1996 a Ambrož se věnoval projektu Divoký srdce. Druhé období zahájil v roce 1999 charitativní Koncert pro Kosovo. Na podzim 2006 oslavila kapela označovaná tou dobou Jasná páka/Hudba Praha 25. výročí založení a vstoupila do Beatové síně slávy. S Hudbou Praha vydal Ambrož v roce 2019 studiové album Michal Ambrož & Hudba Praha. Předchozí sestava Hudby Praha se rozpadla před osmi lety. Vznikly dva soubory, které navázaly na její tradici - Hudba Praha Band a Michal Ambrož & Hudba Praha.