Kapelník Kalina s omlazenou skupinou Sto zvířat dokončuje album Noční ptáci

Praha - Kapelník Jan Kalina s omlazenou kapelou Sto zvířat dokončuje nové album Noční ptáci, které nabídne 11 písniček ve stylu ska, rocksteady, reggae a dalších žánrů. Název desky souvisí s textem písničky natočené před rokem. Kalinu napadlo, že téma noci se objevuje ve více skladbách chystané nahrávky, která by měla vyjít po letních prázdninách. Zpěvák, perkusista, skladatel a výtvarník Kalina to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Také se mi strašně líbila ta dvě spojení - Sto zvířat a Noční ptáci. Noc je v mnoha textech, třeba Provazochodci této noci, aniž bychom nějak tlačili na pilu a dělali z toho komponovanou operetu. Také Tomáš (textař Belko) noc hodně prožívá, tak jsme se vrátili ke dvěma textům z roku 1990, kde noc byla přítomná," sdělil Kalina.

Některé nové písně skupina uvede na letních festivalech. Ještě větší množství novinek si schovává na podzimní křty v Olomouci, Brně a v Praze. "Na křty mám jako kmotry domluvené Tomáše Jeřábka do Prahy a Michala Isteníka do Brna. Ještě hledám někoho do Olomouce. Přijde mi vtipné mít za kmotry herce, a ne muzikanty," uvedl Kalina.

Sestavu Sto zvířat v současné době tvoří pět původních členů - vedle Kaliny zpěvačka Jana Jelínková, hráč na klávesové nástroje Petr Hostinský, Pablo Herzog hrající na trubku a trombonista Martin Kachna Líska. Nově příchozími jsou saxofonistka Markéta Smejkalová, kytarista Jakub Červinka a rytmika tvořená bubeníkem Jakubem Nývltem a baskytaristou Adamem Nohavicou.

"Kluci a Markéta (Smejkalová) si sedli s těmi zavedenými členy. Jsou mezi námi věkové rozdíly až třicet let, ale ovlivňujeme se navzájem. Líbí se mi, že nikdo nemá pocit, že by k nám chodil hrát jako do Kolbenky. Celá ta nové krev je prostě úžasná. Baví nás to, doufám, že i lidi poznají, že tam není žádný kalkul," podotkl Kalina.

Jeden z nových členů, kytarista Červinka, napsal téměř polovinu nových písní. "Skoro si troufám tvrdit, že mě válcuje. On je fakt hitmaker. Navíc Kuba (Červinka) ve studiu poslouchá kytary, bicí a basu, já dechy a zpěvy. Jsem s naší spoluprací naprosto spokojený," konstatoval Kalina. "Vůbec s celou mladou partou se to roztančilo, těšíme se na každé hraní, venku i v klubech," dodal.

Kapela vznikla v roce 1990 ze studentské kapely Matěj Čech a poprvé se představila pražskému publiku dvojkoncertem v Malostranské besedě. Zatím natočila dvě desítky klipů a odehrála více než 2700 koncertů v tuzemsku i zahraničí.