Kapela Vltava vydává singl Do vody dál! a na podzim chystá nové album

Praha - Hudební skupina Vltava vydá na podzim sedmé řadové album Spass muss immer sein (Vždy je to zábava). Předchází mu první singl s názvem Do vody dál! Na nahrávce posluchači uslyší písně inspirované mimo jiné vzpomínkami na dětství, otcovstvím, láskami nebo starými zkušenostmi z minulých životů. ČTK o tom za kapelu informoval Roman Helcl.

"Nic nezralého, některá témata jsem v sobě nechal převalovat desetiletí," uvedl k chystané nahrávce zpěvák a kytarista Robert Nebřenský.

Na Spass muss immer sein začali hudebníci pracovat dlouho před covidovým zákazem veřejného vystupování, ale nejvíc práce na albu vykonali během něj. "To naše více než dvouleté setkávání nad novými písničkami patřilo k tomu nejlepšímu, co se nám v té době podařilo zažít," řekl Nebřenský.

Vltava se na desce představí v sestavě známé z předchozí desky Čaroděj. Kromě Nebřenského tedy František Svačina (klávesové nástroje), Tomáš Uhlík (basová kytara), Ondřej Pomajsl (bicí) a Ondřej Klímek (saxofony, flétna).

Fragmenty singlu Do vody dál! vznikly podle Nebřenského již v roce 1998. "Skladba přibližuje setkání s trochu podezřele světským převozníkem na Řece zapomnění. Tu si řekne o cigáro, tu nabízí, že pasažéra ještě za peníze vyfotí. Je to skoro filmová představa o umírání, které může být málem úsměvné, do té doby, než cestující zjistí, že sedí u vesel s dalšími "otroky na věčnost" v nekončící řadě," sdělil Nebřenský, jenž v refrénu zpívá, že "tam kam jedem, dojedem".

Přes přítomnost vážnějších témat nebude nová Vltava smutným albem. "Pokud hodláme opět věnovat tolik životní energie na stvoření nové desky, tak si musíme přát, aby byla nejkrásnější na světě. Zábavná, pozitivní a pro zájemce také hluboká. Vltava, jako idealistický projekt k záchraně světa, si ani jiný přístup dovolit nemůže. Vltava svým koncertním působením a vlivem skladeb z dosavadních šesti řadových alb zatím oddálila zánik naší civilizace minimálně o několik let," uvedl Nebřenský.

Vltava vznikla v roce 1986. O tři roky později vyšla první dlouhohrající deska Mládí i tak velkou lásku bere s humorem. Kulturní obci je lídr Vltavy Nebřenský znám nejen jako muzikant, ale také jako herec. Léta patřil k oblíbeným postavám Divadla Sklep, v němž účinkoval od roku 1990. Podobně jako další herci z Divadla Sklep se uplatnil ve filmu i televizních seriálech. Uspěl také u zahraniční produkce a objevil se v oscarovém snímku Edith Piaf nebo válečném filmu Rudý baron. V lednu 2014 se v pražské galerii Už jsme doma uskutečnila vernisáž Nebřenského kreseb s názvem Čáry máry Robínek.