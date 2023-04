Kapela Vesna bude v Eurovizi reprezentovat slovanství, řekla zpěvačka Fuxová

Praha - Nejen Českou republiku, ale také slovanství bude v hudební soutěži Eurovize reprezentovat dívčí kapela Vesna. ČTK to řekla vedoucí a zpěvačka kapely Patricie Fuxová. Do semifinále soutěže Eurovize zbývají dva týdny, každý den tak skupina zkouší zpěv i choreografii. V národním kole Eurovize kapela Vesna zvítězila na základě hlasování diváků a bude reprezentovat Česko v květnu na soutěži ve Velké Británii. Její složení je mezinárodní. Vedle tří Češek jsou jejími členkami Slovenka, Ruska a Bulharka.

Fotogalerie

"Tím, že některé muzikantky pocházejí z jiných států a třeba letos Slovensko nebo Bulharsko nesoutěží, tak jelikož máme slovenskou basistku a bulharskou raperku v kapele, cítíme že reprezentujeme i slovanství a naše kořeny, které jsou pro tyhle země společné," řekla ČTK Fuxová.

Přípravy na semifinále soutěže jsou podle ní intenzivní. "Zbývají nám dva týdny do semifinále a tři týdny do finále, což znamená že jsme teď v cílové rovince a ty přípravy teď vrcholí," uvedla. Každý den má kapela zkoušky, jako jsou zkoušky choreografie, lekce zpěvu, příprava kostýmů nebo vizuálního obsahu pro vystoupení. "Je to náročnější než cokoliv, co jsem kdy zažila," dodala Fuxová.

První semifinále soutěže, kterého se zúčastní 15 zemí včetně Česka, se odehraje 9. května, druhé s 16 účastníky o dva dny později. Finále se bude konat 13. května, vystoupí 26 zemí - z každého semifinále postoupí deset, které doplní Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Británie, které v něm mají zaručené místo automaticky, a loňský vítěz Ukrajina.

Kapela Vesna bude soutěžit s písní My Sister’s Crown, v překladu Koruna mojí sestry. Podobně jako předchozí píseň skupiny nese i tato její nejnovější skladba podtón ženské tematiky. Tentokrát členky kapely reagují na aktuální dění ve společnosti, reflektují nesvobodu a vyzývají k vzájemnému porozumění a empatii. Píseň a videoklip však kromě uznání vyvolává negativní reakce z různých stran. Podle Fuxové chtěly autorky podpořit Ukrajinu čelící ruské invazi. Skladbu a klip zakázali v Rusku i Bělorusku, kritizují ji však i někteří Ukrajinci. Těm mimo jiné vadí účast ruské členky kapely, kterou je klávesistka Olesja Očepovská. Kritizují také používání narativu o sesterských slovanských národech, který často používá i Rusko.

Nejsledovanější ročník Eurovize byl v ČR v roce 2016, kdy finále, do kterého tehdy Česká republika postoupila, sledovalo 340.000 diváků. V roce 2018 finále sledovalo 255.000 českých diváků a v roce 2019 jich bylo 296.000. Loňský ročník, ve kterém skupina We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou skončila se skladbou Lights Off na 22. místě, sledovalo 139.000 diváků.

První ročník Eurovize se konal v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii soutěže je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko.