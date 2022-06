Kapela Underworld na závěr Metronome Prague roztančila Výstaviště

Praha - Britská kapela Underworld dnes na závěr hudebního festivalu Metronome Prague roztančila tisíce lidí pod pódiem v prostorách Výstaviště. Elektronická formace s dýdžejem Rickem Smithem a zpěvákem Karlem Hydem, která na sebe upozornila například hudbou k filmům Trainspotting a Sunshine režiséra Dannyho Boyleho, se do Česka vrací často. V minulosti se stala například v roce 2009 jednou z hvězd festivalu Rock for People, fanoušci ji mohli vidět také na festivalech Creamfields u Roudnice nad Labem na Litoměřicku, Open Air v Panenském Týnci na Lounsku, Electronic Beats v pražském Veletržním paláci nebo Colours of Ostrava.

Do hitparád se skupina dostala se skladbou známou jako Born Slippy, která se i díky filmu Trainspotting stala jednou z nejznámějších tanečních skladeb 90. let a je dodnes součástí vystoupení kapely. "Jsme velmi šťastní, že se nám podařilo získat tak živou a aktuální skupinu. Skupinu, která je symbolem pro mnoho generací, a přitom je naprosto moderní," uvedl David Gaydečka, spolupořadatel Metronome Prague.

Program jedné z osmi scén na Křižíkově fontáně dnes otevřelo vystoupení zpěvačky Lenny. Jednalo se o poslední pražské vystoupení dcery zpěvačky Lenky Filipové před jejím listopadovým sólovým koncertem v O2 universum. S doprovodnou skupinou za zády zazpívala také nové písně z alba jehož vydání chystá po prázdninách.

Po pátečním a dnešním dopoledním dešti budil obavy prostor před hlavním pódiem, kde se nacházelo množství velkých kaluží a bláta. Nepevný povrch se vytvořil už při koncertu amerického zpěváka, multiinstrumentalisty a producenta Becka, které si v noci z pátku na sobotu i přes silný déšť nenechaly ujít tisíce lidí. Na hiphopovou formaci Prago Union, která zde produkci otevřela, však bez ohledu na to dorazilo mnoho lidí. Někteří z nich v holinkách, jiní blátem procházeli naboso.

Na Křižíkově fontáně se vedle Lenny představily zajímavé tuzemské projekty - rocková skupina Alice se zpěvákem Danem Bártou a Mig 21 s Orchestrem Národního divadla, jeho pěveckým sborem a členkami Baletu Národního divadla.

Festival, který 23. června zahájila krajinská kapela Go_A, hned první den nabídl australského muzikanta a zpěváka Nicka Cavea s jeho kapelou The Bad Seeds. V době jeho uhrančivého představení byly v areálu tisíce lidí. Přesný počet návštěvníků pořadatelé oznámí po ukončení festivalu.

Během tří dnů festival představil pět desítek umělců, osm scén, tři filmové projekce a různé umělecké instalace. Divadelní složku programu zastoupil aktuální technologický projekt Brejlando. Nechyběla ani výstava na aktuální téma. Expozici Dlouhá cesta k samostatnosti – Dějiny Ukrajiny ve 20. století přichystal spolek Díky, že můžem! ve spolupráci s organizací Paměť národa.