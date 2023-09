Kapela Tublatanka na turné po českých městech oslaví 40. výročí svého založení

Ilustrační foto - Druhým dnem pokračoval 27. července 2018 ve veseckém sportovním areálu v Liberci hudební festival Benátská!. Potrvá do 29. července. Na snímku vpravo je zpěvák kapely Tublatanka Martin "Maťo" Ďurinda, vlevo baskytarista Juraj Topor.

Praha - Slovenská poprocková skupina Tublatanka na turné po 13 českých městech, které dnes začíná v Plzni, oslaví 40. výročí svého založení. Na sérii koncertů s názvem 40 rockov Dobrí priatelia tour představí své hity jako Dnes, Skúsime to cez vesmír, Šlabikár nebo Vo velkej škole dní i písně z nového alba Uprostred chaosu, které vydala letos. Jako host vystoupí česká skupina Argema, která s Tublatankou absolvovala v minulosti několik společných vystoupení. ČTK o tom informoval zpěvák a kytarista Maťo Ďurinda.

"Koncertní šňůru jsme nazvali Dobrí priatelia tour podle nové písně, která je melodická a snadno zapamatovatelná a může si ji s námi na koncertě zazpívat každý fanoušek. Písní chceme spojovat lidi v této těžké době. Když se potkají dobří přátelé, tak vzpomínají na společné příběhy, první lásky, na zážitky ze školy a na prožité společné časy dobré i špatné. A to jsou právě ty momenty, které je spojují ještě i dnes. Společně zvedají sklenici a připíjejí si na oslavu přátelství. Hudba je univerzálním emočním jazykem i v dnešní rozdělené společnosti," uvedl Ďurinda.

Kapela vystoupí v dlouholeté sestavě. Vedle Ďurindy ji tvoří baskytarista Juraj Topor a bubeník Peter Schlosser.

Na výročních koncertech zazní i píseň Pravda víťazí, která se stala populární během sametové revoluce v 1989 na Slovensku, kdy skupina svojí aparaturou ozvučila mítinky za svobodu a demokracii v Bratislavě. Píseň patřila spolu se skladbami Slíbili jsme si lásku od Ivana Hoffmana a Modlitba pro Martu Marty Kubišové mezi hymny oněch dnů.

"Výroční koncerty Tublatanky v České republice budou pro nás velkým svátkem, protože mnozí Češi jsou naši věrní a dobří fanoušci už dlouhých 40 let. A toho si velmi vážíme," dodal Ďurinda.

Tublatanku v roce 1982 založili Ďurinda a bubeník Juraj Černý. Eponymní debutové album vydali v roce 1985, prodalo se 100.000 kusů. Další album Skúsime to cez vesmír (1987) bylo ještě komerčně úspěšnější a následující nahrávky Žeravé znamenie osudu (1988) se prodalo 250.000 nosičů. Název skupiny pochází z knihy o Tarzanovi. Jeho základem je jméno nevlastního Tarzanova opičího otce jménem Tublat s příponou po vzoru populárního dechovkového orchestru Moravanka. Údajný lidový charakter dříve zvýrazňovaly i kostýmy, jimiž byly upravené slovenské lidové kroje. Od nich kapela později upustila, aby se zbavila nařčení z nacionalismu.

Na začátku 90. let opustil skupinu baskytarista Pavol Horváth a Juraj Černý se musel podrobit protidrogové léčbě. V roce 1994 se Černý do skupiny vrátil, ale ze zdravotních důvodů po necelém roce znovu odešel. Zemřel v roce 2016 ve věku 54 let.