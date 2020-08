Kapela Tři sestry slaví výročí a chystá festival Keltská noc

Praha - Výroční koncert skupiny Tři sestry, která slaví 35 let od vzniku a 30 let od vydání debutového alba Na Kovárně to je nářez, se uskuteční 11. a 12. září v branických ledárnách v Praze. Původní květnový termín zrušila pandemie koronaviru, kvůli které skupina na jaře nestihla ani odehrát většinu koncertů ze své Vinyl Tour. Vrátí se k nim na podzim. V pátek a sobotu kapelu čeká v Harrachově festival Keltská noc, který její členové pořádají od roku 2001. ČTK to sdělil kapelník, baskytarista a manažer skupiny Tomáš Doležal vystupující pod přezdívkou Ing. Magor.

Na festivalu vystoupí mimo jiné Rybičky 48, Vypsaná fixa, Wohnout, Mňága a Žďorp, Alkehol, Doctor P.P., E!E a další. "Jsou to především kamarádi a s námi spřízněné kapely. Prostě party, se kterými si sedneme lidsky i muzikantsky. Keltská noc je pro nás srdeční záležitostí i proto, že u Jablonce nad Jizerou jsme strávili bezpočet soustředění, proběhly tu desítky nezapomenutelných večírků a mimochodem vznikla řada našich písní, včetně třeba Modlitby pro partu," sdělil Doležal.

V době nouzového stavu, který kvůli koronaviru platit v ČR od poloviny března do poloviny května, vytvořila kapela Wohnout tematický hudební playlist pro všechny, kterých se karanténní opatření nějakým způsobem dotkla. Jeho součástí byly písně, které svým názvem reagovaly na pandemii, z repertoáru Tři sester to byla skladba Ztráta imunity. Pro současnou situaci Doležal navrhuje píseň Lepší časy. "A to proto, že ta píseň byla a stále je o naší hluboké víře, že lepší časy přijdou. Bohužel v současné době návrat lepších časů není v našich rukou, ale zůstává zadupán kdesi mezi vzájemně soupeřícími klany ignorantských diletantů, kteří ve snaze získat politické i jiné body, leckdy protichůdně nařizují, co zrovna smíme a co ne," konstatoval Doležal.

Vládní opatření proti šíření nákazy se dotknou i Keltské noci. Festivalový areál bude v souladu s nařízeními rozdělen do dvou hlavních sektorů. "Jsme moc rádi, že se nám podařilo vše poskládat i přes nesmyslná nařízení typu čtyřmetrových odstupových koridorů tak, aby diváci nebyli na obou podiích o nic ochuzeni. A to se týká i zázemí s Branickou hospodou či dalšími stánky. Pouze dětský koutek bude v jediném sektoru a sem budeme směřovat rodiče s dětmi," doplnil Doležal.

Skupinu Tři sestry založili přátelé z pražského Braníku v roce 1985. Hvězdou původně punkového seskupení je zpěvák Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec. Tři sestry po řadě klubových vystoupení v roce 1990 vydali debutové album Na Kovárně to je nářez. Z původní sestavy je dodnes ve skupině kapelník Ing. Magor a Lou Fanánek Hagen. V roce 2011 byla skupina uvedena do Beatové síně slávy Rádia Beat.