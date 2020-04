Kapela The Tap Tap připravila projekt Nefňuka u vás doma

Praha - Skupina handicapovaných hudebníků The Tap Tap v době koronavirové karantény připravila na 7. května projekt Nefňuka u vás doma. Jde o internetovou projekci záznamu divadelního představení Nefňuka z Nové scény Národního divadla v Praze. Zájemci si na sociálních sítích mohou koupit odkaz a podpoří tak kapelu v obtížných časech. ČTK o tom za organizátory informovala Zdena Selingerová.

"Kromě veselého příběhu, který baví děti i dospělé, si diváci užijí skvělé písničky s hudbou Jardy Svobody a texty Jiřího Ornesta. Nebudou chybět ani velké loutky, které rozpohybují členové kapely svými elektrickými vozíky přímo na jevišti," uvedla Selingerová.

Premiéra představení Nefňuka v provedení kapely The Tap Tap se uskutečnila na Nové scéně Národního divadla 24. dubna 2016. Hra se zpěvy s celým názvem Nefňuka (aneb podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na souši i na moři) vznikla podle knihy Jesus Betz francouzských autorů Freda Bernarda a Francoise Roca.

Autorem scénáře je herec a režisér Jiří Ornest, otec kapelníka The Tap Tap Šimona Ornesta. Hudbu složil Jaroslav Svoboda ze skupiny Traband, scénu a loutky navrhnul Petr Matásek. Živou muziku a drobnější i větší role obstarají členové kapely The Tap Tap. Na výrobě kulis a loutek spolupracovali The Tap Tap s Východočeským divadlem v Pardubicích a loutkářem Miroslavem Trejtnarem.

Hudební uskupení The Tap Tap vzniklo v roce 1998, kdy jej založili studenti Jedličkova ústavu. Na doprovodné nástroje hrají hostující profesionální hudebníci. Vozíčkáři mají za více než deset let práce za sebou stovky koncertů a festivalů doma i v zahraničí. První CD s názvem Hopšidyridy nahráli The Tap Tap v roce 2006 s ukrajinskou kapelou Huculyk. S vozíčkáři spolupracuje řada hvězd domácí populární hudby. Umožňují jim hrát písně ze svého repertoáru nebo je přímo pro The Tap Tap píšou. Jde například o Dana Bártu, Kamila Střihavku, Tomáše Hanáka, Ondřeje Hejmu nebo Xindla X.