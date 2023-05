Kapela The Tap Tap 6. května pořádá v Praze festival hudby a pohybu Pojď dál

Na pražském Václavském náměstí se 21. února 2015 uskutečnil koncert kapely handicapovaných hudebníků The Tap Tap "Už jsme trochu dál". Vystoupení bylo reakcí na slova tehdejšího prezidenta Miloše Zemana o nevhodnosti společného vzdělávání handicapovaných a zdravých dětí.

Praha - Kapela The Tap Tap již pojedenácté pořádá 6. května v areálu škol Jedličkova ústavu na pražském Vyšehradě festival hudby a pohybu Pojď dál. Program začne v poledne, kdy vystoupí Henrieta Horňáčková, kouzelník Kristián Kašpar a divadlo Zvoneček. Se svým podcastem se představí Jindřich Šídlo a Jan Dobrovský. Sérii koncertů odstartují ve 13:00 bubeníci z Tam Tam Batucada. ČTK o tom informovala Zdena Selingerová.

V 15:00 bude na pódiu připraven showman Cocoman a následovat ho budou v 16:45 James Harries a band. Od 18:45 zahrají hostitelé, kapela The Tap Tap. Od 20:30 večer se uskuteční afterparty s Lovesong Orchestra.

"K festivalu Pojď dál patří již několik let slogan: Maminky nevařte, občerstvení všech druhů, tvarů a chutí zajištěno. V areálu festivalu bude široká nabídka kvalitních specialit jak k jídlu, tak k pití," uvedla Selingerová.

Za svou existenci si kapela hudebníků s handicapem vydobyla pevné místo na české hudební scéně a mnohokrát úspěšně koncertovala v zahraničí. Skupina je známá svými melodickými rytmickými skladbami s vtipnými texty, spoluprací se známými osobnostmi českého rocku a popu a silnou fanouškovskou základnou. Například hudební klip k písni Řiditel autobusu dosáhl na platformě YouTube na více než 15 milionů zhlédnutí. Hudba a text jsou dílem Xindla X a coby řidiči autobusu se zde vystřídají Vojtěch Dyk a Dan Bárta.

První CD s názvem Hopšidyridy nahráli The Tap Tap v roce 2006 s ukrajinskou kapelou Huculyk. V roce 2016 mělo na Nové scéně Národního divadla premiéru jejich představení Nefňuka. O dva roky později The Tap Tap vystoupili v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Skupina do příprav koncertu zapojila místní vězeňkyně a vězeňskou kapelu Wsedě.

Před dvěma lety měl premiéru film Postiženi muzikou. Snímek režiséra Radovana Síbrta vypráví o nadhledu a pozitivní energií, s jakou skupina handicapovaných hudebníků The Tap Tap často s černým humorem čelí různým překážkám. Dokument získal loni Cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava a byl uveden na řadě zahraničních festivalů.