Kapela The Rolling Stones se vrací k turné No Filter po USA

New York - Britská rocková skupina The Rolling Stones oznámila, že se vrátí k turné No Filter po USA, kterému se dříve do cesty postavila koronavirová pandemie. První vystoupení skupina plánuje 26. září v Saint Louis, uvedly agentury.

"Nemůžu se dočkat, až budu zpátky na pódiu. Chci všem poděkovat za trpělivost," sdělil 77letý Mick Jagger, frontman The Rolling Stones podle agentury AP v prohlášení. "Jsme zas na cestě!" doplnil jej kytarista Keith Richards.

Turné potrvá do 20. listopadu. Hudební formace vystoupí například v Pittsburghu, Los Angeles, Las Vegas nebo v New Orleansu, kde se poprvé objeví na tamní hudební přehlídce Jazz and Heritage Festival. Dříve zakoupené lístky na původní turné, které se kvůli koronaviru neuskutečnilo, budou platné pro nově naplánované koncerty.

Kapela ale zároveň upřesnila, že pro několik málo dříve naplánovaných vystoupení se nepodařilo najít nový termín. Lidé, kteří si již vstupenku na tyto koncerty zakoupili, budou kontaktováni prodejcem.