Kapela The Rasmus potvrdila koncert v Praze, bude 15. října ve Foru Karlín

Praha - Finská skupina The Rasmus potvrdila koncert v Praze, který by se měl uskutečnit letos 15. října ve Foru Karlín. Kapela současně představila nový singl Jezebel. ČTK o tom za pořadatele informovala Kateřina Králová. The Rasmus si na předchozích koncertech v Česku získali řadu příznivců, mají na svém kontě hity jako No Fear, In The Shadows, First Day Of My Life nebo Liquid.

Jejich temně popovou hudbu fanoušci mohli slyšet nejen na několika koncertech v Praze, ale v roce 2009 také na festivalu Open Air Music Fest v obci Přeštěnice u Milevska. Ve stejném roce The Rasmus vystoupili ve sportovní hale Folimanka v Praze, kam byl koncert kvůli velkému zájmu přesunut z Lucerna Music Baru. V roce 2006 bylo vystoupení The Rasmus jedním z vrcholů festivalu Love Planet na pražském Výstavišti.

Novinka z chystaného a zatím nepojmenovaného alba navazuje na předchozí singly Venomous Moon a Bones. Píseň Jezebel napsal a produkoval Desmond Child, který spolupracoval s The Rasmus na jejich sedmém studiovém albu Black Roses. Child se podílel na vzniku světových rockových hitů. Je spoluautorem a producentem písní skupin Kiss, Bon Jovi nebo Aerosmith a stál mimo jiné za hitem Poison a albem Trash Alice Coopera.

Kapela, která se zúčastní národního výběru s možností vystoupit ve finále soutěže Eurovize 2022, ohlásila i personální změnu. Zakládajícího člena Pauliho Rantasalmiho střídá kytaristka Emili Emppu Suhonenová, která ve třinácti letech debutovala albem s kapelou Tiktak. Od té doby hrála v několika skupinách včetně úspěšných Dame, Alavala a Mira Luoti a dalších projektech.

Kapela oficiálně vznikla v roce 1994 a koncem roku 1995 vydala své první album Peep. Zlom v kariéře skupiny nastal v roce 2003, kdy vydala desku Dead Letters. Singl In the Shadows z této desky se stal nejhranější skladbou léta, vznikly k němu tři videoklipy. The Rasmus poté absolvovali turné po Evropě a zařadili se mezi uznávané rockové hvězdy.