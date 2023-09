Kapela Sto zvířat pokřtí nové album navzdory úmrtí svého kapelníka Jana Kaliny

Praha - Kapela Sto zvířat pokřtí nové album s názvem Noční album, které vyjde v pátek 15. září, navzdory nečekanému úmrtí svého kapelníka Jana Kaliny. Frontman kapely, skladatel a výtvarník Kalina zemřel v srpnu ve věku 58 let. Tři nejbližší naplánované koncerty s na sebe navazujícími křty alba skupina odehraje 7. října v Olomouci, 13. října v Brně a 9. listopadu Praze. Chybějící mužský hlas na koncertech zastoupí jednotliví hosté. O další budoucnosti kapely rozhodnou její příznivci při následné koncertní šňůře s názvem 99 zvířat na turné. ČTK dnes o tom za kapelu informoval Jan David.

"Po Honzově odchodu jsme slíbili sobě i jemu, že nové album Noční ptáci pokřtíme. Je to jeho poslední velký počin a moc mu záleželo na tom, aby deska byla vynikající. Myslím, že se to povedlo," uvedla zpěvačka Jana Jelínková.

Nová deska skupiny se zaměřením na ska, reggae, rocksteady, swing a blues obsahuje celkem 11 písní, které již tradičně otextoval Tomáš Belko. O hudební stránku se podělil Kalina s Jakubem Červinkou.

Dvorní textař kapely Belko sdělil, že nikdo z členů nevěděl, jak moc je jejich zpěvák a tahoun nemocný. "Až po jeho smrti jsem zjistil, že dobře věděl, že je to zřejmě jeho poslední album. Nechával si to ale pro sebe. Když jsme spolu seděli a poslouchali ho – bylo to také naposled, kdy jsme se viděli – tak si několikrát pochvaloval, že je naše nejlepší. Tehdy jsem si těch poznámek ještě moc nevšímal," podotkl.

Už černobílý obal desky Noční ptáci naznačuje silně zastoupené téma noci. "Když Honza začal pracovat na novém albu, zjistili jsme už u třetí, čtvrté písně, že se v textech stále opakuje téma noci. Tak vznikl hezký plán, že cédéčko bude tematicky laděno tímto směrem," vzpomínala Jelínková. "Píseň Noční ptáci může být i trochu o nás samých, protože jsme jezdili po nocích a rozdávali lidem radost," dodala.

Členové Sto zvířat řešili, zda vůbec turné půjde po smrti Kaliny uspořádat. "Kluci z kapely si přece nemůžou rozdělit Honzovy zpěvy a dělat, jako by se nic nestalo. To nejde, taková varianta ani nebyla. Tak uvidíme, jestli najdeme někoho, kdo by uměl písně zajímavě interpretovat. Máme zájem hrát dál. Rozhodnou ale nohy posluchačů. Záleží, jestli lidé přijdou na naše koncerty," dodal Belko.

Kapela Sto zvířat vznikla v roce 1990 ze studentské kapely Matěj Čech a poprvé se představila pražskému publiku dvojkoncertem v Malostranské besedě v Praze. Natočila dvě desítky klipů a odehrála více než 2700 koncertů v Česku i zahraničí. Za desku Rozptýlení pro pozůstalé z roku 2007 získala kapela cenu Anděl v kategorii ska a reggae.