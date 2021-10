Kapela Poutníci oslaví padesát let existence koncerty v Praze a Brně

Praha - Kapela Poutníci oslaví padesát let existence vzpomínkovými koncerty 22. října v pražském Kulturním domě Barikádníků a 25. října v brněnském Sono Centru. Hosty budou Malina Brothers a Trapeři s Robertem Křesťanem. Se současnými Poutníky vystoupí i někteří bývalí členové. Závěr večera bude patřit nejúspěšnější éře kapely z přelomu 80. a 90. let. Na pódiu vedle sebe stanou Robert Křesťan, Luboš Malina, Jiří Karas Pola, František Linhárek, Zdeněk Kalina a Miroslav Hulán. ČTK o tom za pořadatele informoval Roman Helcl.

"Vrcholem večera bude sestava ze "zlaté éry" Poutníků. Jen místo Jiřího Plocka, jenž bude celý večer moderovat, zaskočí Pavel Páca Petržela. Ten hrál v Poutnících právě před Jirkou" uvedl promotér koncertu David Němeček. "Hudebníci společně zahrají hity jako Hvízdání, Napsal jsem jméno svý na zdi, Všem Kryštofům Kolumbům, Pojďme se napít, Wayfaring Stranger nebo Apropos country. Na závěr pak samozřejmě zazní zlidovělá Panenka nebo Will The Circle Be Unbroken," dodal.

Poutníci vznikli v roce 1970. Na rozdíl od mnoha bluegrassových kapel, které hrály americkou klasiku s českými texty, sázeli spíše na vlastní skladby. "Když jsme přišli do kapely na počátku osmdesátých let, velmi brzo jsme začali v nové sestavě hrát hudbu, ke které se ta tradiční americká country dala jen stěží napasovat. Nakonec jsme klasické bluegrassové skladby nemohli přebírat vůbec, protože nevyhovovaly stylu, který jsme si poměrně záhy vytvořili. Svou roli v tom měl hlavně Svaťa Kotas, tehdejší banjista, který byl velmi originální a instrumentálně svébytný, a samozřejmě i moje písničky. Nevědomky jsme se pak stále více vydávali po vlastní cestě," vzpomínal Křesťan, který k Poutníkům nastoupil po několika letech hraní s Trapery.

Ještě v roce 1990 získali Poutníci v USA za alba Wayfaring Stranger a Chromí koně cenu Společnosti za zachování a rozvoj amerického bluegrassu za nejlepší neamerické album roku. Krátce poté se cesty muzikantů v této sestavě rozešly. Křesťan s Malinou zamířili do Druhé Trávy, Plocek založil Teagrass, František Linhárek se věnoval pouze manažerským aktivitám. Kapela dnes vystupuje v sestavě Jiří Pola, Jan Máca, Jakub Bílý a Petr Vošta.

Před čtyřmi lety Poutníci nahrávkou s názvem Poutníci-Zlatá éra 1983-1991 připomněli 30 let od vydání debutového alba. Na kompilaci nescházejí ani předělávky rockových hitů jako Tažní koně (Heavy Horses) od Jethro Tull nebo Telegrafní cesta (Telegraph Road) z repertoáru skupiny Dire Straits.