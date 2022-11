Kapela Portless s Kryštofem Michalem oslaví 30 let od založení Support Lesbiens

Praha - Kapela Portless se zpěvákem Kryštofem Michalem oslaví ve středu v pražském Rock Café 30 let od vzniku skupiny Support Lesbiens, kterou Michal spoluzaložil. Na koncertu zazní hity Support Lesbiens, které zahraje Michal společně s hosty a bývalými členy této kapely, kteří jsou nyní členy Portless. Známým skladbám Support Lesbiens se budou Portless na svých vystoupeních věnovat i příští rok. Michal to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Rozhodli jsme se zahrát našim fanouškům staré hity a určitě bude čas i na naši novou tvorbu z éry Portless. Písně do playlistu pečlivě vybíráme tak, aby bylo zastoupeno každé období. Tedy od ranných devadesátek až po současnost," uvedl Michal.

Kapela Portless vznikla po rozpadu Support Lesbiens. Rozchod jejich hlavních členů Kryštofa Michala a Hynka Tomana provázely soudní pře o práva na ochrannou známku kapely. Zpěvák Michal odešel ze skupiny na sklonku roku 2012. S ním Support Lesbiens opustili zbývající členové kromě Tomana.

Skupina Support Lesbiens vznikla na konci roku 1992. "První koncert jsme měli v pražském Roxy, kde nás chybně napsali jako Support Lesbiens a my jsme si ten název nechali," vzpomínal Michal.

Na koncertu v Rock Café by Portless měli připomenout písně ze starých alb So What?, Medicine Man, Regeneration? nebo Tune Da Radio. "Chceme divákům umožnit autentický zážitek, kvůli jednomu koncertu jsme nikdy tolik nezkoušeli. Půlku koncertu budou tvořit písničky, které už spoustu let nehrajeme," sdělil Michal.

V roli hosta se představí hráč na klávesové nástroje a člen kapely Chinaski Jan Steinsdörfer, se kterým Portless připravují novou verzi hitu Bet my soul. Dalším hostem bude rapper Henry D, se kterým před pěti lety Portless natočili album s názvem Back.

"I díky tomu, že jsme si od sebe v poslední době kvůli covidu odpočinuli, byly všechny letošní koncerty Portless skvělé. Příští rok chceme dělat vstoupení v podobném duchu jako to v Rock Café. Podstatné je, že nás to baví, jinak by akce k 30 letům Support Lesbiens nevznikla," podotkl Michal.

Skupina Support Lesbiens vznikla roku 1992. Deska Regeneration?, která znamenala průlom v posluchačské oblibě, vyšla v roce 2001. V současné době existují dvě kapely - Tomanova skupina Support Lesbiens a Portless, jejichž sestavu tvoří vedle Michala kytarista René Rypar, baskytarista Jan Daliba a bubeník Zbyněk Raušer. "Pozbyli jsme tři slabiky a jednoho člena," konstatoval Michal.