Kapela O5 a Radeček pro velký zájem přesunula valentýnské turné do větších sálů

Praha - Kapela O5 a Radeček pro velký zájem přesunula chystané valentýnské turné Romantický smyčce s kvartetem Ceremony String Quartet do větších sálů. Turné zahájí 13. února v Liberci, následovat bude pražský Palác Žofín, Šumperk a zakončí ho 16. února vystoupení v koncertní síni Moravské filharmonie Olomouc. Písně jako Vloupám se, Praha, Máš mě na svědomí, Sex ve sprše nebo Praha zazní ve smyčcových aranžích. ČTK to řekli kytarista kapely Ondřej Polák a frontman Tomáš Polák.

Série koncertů Romantický smyčce navazuje na loňské Turné na střechách, během kterého také přidávali několik vystoupení. "Přidávání koncertů v případě Turné na střechách bylo fajn, ale tady se jedná o naše první větší turné. A ještě když musíme přidávat koncerty a hledat větší sály, tak je to strašně milé a moc za to fanouškům děkujeme," uvedl frontman skupiny Tomáš Polák.

Kapela přesunula v Šumperku koncert ze sálu městského divadla do kina Oko, které má o třetinu větší kapacitu. Ve středu 15. února se zde kromě původního vystoupení uskuteční přidaný druhý koncert. V Praze zazní Romantický smyčce ve velkém sále Paláce Žofín. Zde byl původně koncert avizovaný v přízemním sále s maximální kapacitou 400 lidí, kterou ale předprodej překročil. "Chtěli jsme, aby to byly hezké sály, ne nějaké tělocvičny. Snažili jsme se zachovat určitou jedinečnost, jde o sály v průměru pro 500 lidí," podotkl Tomáš Polák. "Třeba ve vyprodaném Šumperku jsme mohli do větších prostor, ale už by to ztratilo to kouzlo," dodal jeho bratr Ondřej.

Doprovodné smyčcové těleso olomoucké filharmonie Ceremony String Quartet je složené z houslistů Michala Mareše a Igora Kopytowicze, Dominiky Mužíkové, která hraje na violu, a violoncellistky Jaroslavy Petrové. "Jsou to všechno koncertní mistři, takže doufáme, že lidi ocení, že budou mít možnost slyšet takové borce. My smyčce hodně používáme, oba naši kytaristé umí hrát na housle. Vždyť jsme se seznámili v komorním orchestru a kytarista Radek Sekyra dodnes působí jako dirigent. Takže ta práce pro nás není úplně nová, ale hrát s kvartetem budeme takhle poprvé," sdělil Ondřej Polák.

Turné s názvem Romantický smyčce na Valentýna je podle hudebníků věnované všem zamilovaným i těm, kteří lásku hledají. "Když se dařilo singlu Romantický smyčce, přemýšleli jsme, čím na to navázat. A zjistili, že valentýnské turné kupodivu nikdo nedělá. Rozmlouvali nám to s tím, že Češi nemají tenhle svátek moc v lásce. Také nás napadlo, jestli to není trochu diskriminace fanoušků, kteří chtějí přijít sami nebo s kamarádem či kamarádkou. Ale podle prodeje lístků je jasné, že lidi pochopili, že je to i pro single. Naopak chceme, aby ti, kdo přijdou sami, odešli zamilovaní. Prostě taková seznamka," sdělil Tomáš Polák.

Kapela O5 a Radeček hraje v nezměněné sestavě od roku 1994. Svůj první koncert odehrála skupina v roce 1992 na folkovém festivalu Mohelnický dostavník. V následujících letech objížděli největší folkové a country scény. Po žánrové přeměně na konci 90. let přešli na pop. Do povědomí široké veřejnosti je dostala píseň z roku 2004 Praha (Jedna holka). Letos také složili hudbu k filmu režiséra Artura Kaisera Cirkus Maximum.