Kapela Mig 21 zahájí jarní koncertní turné 2. dubna v Chebu

Praha - Popová kapela Mig 21 zahájí letošní jarní koncertní turné 2. dubna v Chebu a zakončí tradičním trojkoncertem v pražském Lucerna Music Baru ve dnech 26. až 28. dubna. Mezitím navštíví Mladou Boleslav, Pelhřimov a Písek. Jde o pokračování koncertní série z loňského podzimu, kterou zakončil listopadový trojkoncert v Praze. ČTK dnes o tom za skupinu informovala Zdena Selingerová.

"My nějak intuitivně cítíme, že turné Jaro 2022 bude ve znamení ničím nezkaleného radostného setkávání lidí, takže se chystáme pokračovat v tom, co jsme nakousli na podzim a vtrhnout s naším nejčerstvějším programem do těch míst, která jsme na podzim ještě nestihli penetrovat, a učinit tak k plnému uspokojení našich příznivců, lačných po nevšedním zážitku," uvedl frontman kapely Jiří Macháček.

Kapela, která sama sebe označuje jako "chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchova", na turné s názvem Jaro 2022 představí své nové studiové album Džus noci. V pořadí pátá řadová deska, z nichž všechny dosud dosáhly minimálně platinového ocenění za milionový obrat při prodeji, obsahuje 12 skladeb. Novinku uvedl singl Hádej, co žena žádá. Dále se na ní objevily nové skladby i singly, které vznikaly v průběhu posledních let, jako Svoboda není levná věc, Hurá, Hyjé!, Hej kámo nebo TěsněVedleSebe.

Píseň Hej kámo! zařadila kapela na loňský výběr starších nahrávek Hity a rarity. Ve videoklipu musely být zamýšlené striptérky kvůli vládním protipandemickým opatřením nahrazeny samotnými muzikanty.

Mig 21 vznikl v roce 1998. Vedle herce a zpěváka Macháčka sestavu tvoří Jan Hladík (bicí), Pavel Hrdlička (trubka), Tomáš Polák (kytara) a Adam Stivín (baskytara). Na koncertech sestavu posiluje stálý host Matej Benko (klávesy). Jejich první studiové album Snadné je žít vyšlo v roce 2001. Nahrávka zároveň v roce vydání získala dvě nominace na hudební ceny Anděl. Před sedmi lety kapela převzala platinovou desku za prodej 6000 kusů své desky s názvem Album. Více informací se nachází na stránkách skupiny.