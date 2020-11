Kapela Květy vydává své nové album symbolicky 17. listopadu

Praha - Brněnská alternativní skupina Květy vydá devátou řadovou desku symbolicky 17. listopadu. Toto datum pokládají členové kapely za důležité. Za jeden z důvodů, proč mít rád současnost, ve které nyní žijí, považují fakt, že kapela s takovým stylem, zvukem, texty a zpěvákem by před třiceti lety desku pravděpodobně vydat nemohla. V rozhovoru s ČTK to uvedli zpěvák a textař Martin E. Kyšperský a kontrabasista a bubeník Aleš Pilgr.

"Zažil jsem za poslední léta mnoho přístupů k tomu, co vlastně znamenal 17. listopad 1989, včetně těch, které jeho význam popírají. Já jsem ročník 1980, chodil jsem do socialistické školy a nesmírně si vážím toho, že komunisté nejsou u moci a že je tady demokracie," uvedl Kyšperský. "Naše tvorba ale není ani z jednoho procenta programově politická," dodal.

Album s názvem Květy Květy je podle vydavatelství Indies Scope především intimní vztahová deska. Pojednává o touze a izolaci, která začala dávno před pandemií koronaviru a o tom, že jediné, co má váhu, jsou mezilidské vztahy. Jediným autorem textů Květů je Kyšperský. "Už jsme toho spolu odehráli tolik, že v téhle věci panuje velká důvěra. Když mě nic extrémně netahá za uši, tak se k tomu nevyjadřuju, i když třeba textu úplně nerozumím. Jediné, co v kapele připomínkujeme, je, když text úplně nefunguje do hudby," podotkl Pilgr.

Pro zvláštní název alba Květy Květy měla kapela několik důvodů. "Hrajeme dvě dekády, já žiju dvakrát dvacet let a deska je o dvou entitách, které spolu nějak komunikují. Zabývá se vztahem buďto dvou lidí, nebo nějaké vyšší moci a člověka. Je to o komunikaci, která se v poslední době tím, jak jsme v izolaci, ještě prohloubila," vysvětlil Kyšperský.

S dvojkami souvisí i dva vydané singly. Píseň a klip Robot je o nenaplněné lásce a ve skladbě Do tmy se zpívá o tom, že se někam řítíme a nevíme kam. K této písni by kapela chtěla vydat klip 17. listopadu. "Nejsem si jistý, zda to stihneme. Než něco udělat blbě, tak to raději uděláme později," sdělil Kyšperský.

Vzhledem k protipandemickým opatřením nemůže kapela uspořádat křest novinky. Deska se k posluchačům dostane zejména přes e-shop. "To, že jsou lidé doma a nikam nechodí, také znamená, že si album mohou doma pouštět. A až zase budeme koncertovat, přijdou a budou nové skladby znát. Nehraje nikdo a pro všechny, včetně nás, je to šance zaměřit se také na jiné věci. Styděl bych se stěžovat si, protože mně nic nechybí. Skutečnost, že nemůžeme hrát, je ve srovnání s tím, že někteří lidé nemají co jíst nebo z čeho platit hypotéku, sranda," konstatoval Kyšperský.

Kapela kolem Kyšperského opakovaně získala cenu Anděl, koncertovala i v zahraničí, vícekrát měnila složení i žánrový výraz. Po vydání alba Spí vánoční pták v roce 2017 si skupina vybrala oddechový čas a její členové se pod hlavičkou YM realizovali v sólových žánrových projektech. Elektropopové album Japonec Aleše Pilgra a country nahrávka Lorenzovi hoši Martina E. Kyšperského vyšly na konci roku 2018. Na jaře minulého roku sólovou desku Solárium v žánru folktronica dokončil a pod vlastním jménem vydal také klávesista Květů Ondřej Kyas. Od loňska kapelu doplnil bubeník Jakub Kočička na bicí. "To, že Květy jsou znovu kvarteto, znamená změnu a nalití paliva do motoru naší kapely," dodal Pilgr.