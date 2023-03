Kapela Katapult má nové složení, podle Říhy se vrací s chlapským rokenrolem

Praha - Po nucené pauze při pandemii koronaviru se populární kapela Katapult vrací zpět na hudební scénu. Deska s názvem Nostalgia, která vyjde v polovině dubna, je plná chlapského rokenrolu a dá se označit jako první deska Katapultu, protože ji natočila nová sestava. Kytarista a zpěvák Říha to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Navedli mě na to lidi, kteří mi říkali, že to není další, ale první deska Katapultu. Protože to, co jsem vytvořil, mě podle nich opravňuje k tomu, abych rekonstruoval Katapult v plné parádě," uvedl Říha.

Novou sestavu Katapultu s Říhou tvoří baskytarista Karel "Bigman Kodl" Dvořák a hostující bubeník Václav Zima. Vedle vydání alba kapela také vyrazí na turné. První koncerty se uskuteční 2. června v sokolovně v Chlumci nad Cidlinou a o den později v Letním kině v Lysé nad Labem.

Název nové nahrávky a koncertního turné Nostalgia podle Říhy neznamená nějaké "uplakané vzpomínání". "Pod názvem Nostalgia jsem měl na mysli, že budu čerpat z mého mládí, kdy se hrála muzika bez efektů a počítačového zpracování. Chci nabídnout energickou show, zahrát pořádný bigbeat a rokenrol," uvedl.

Říha v tomto roce oslaví 60 let na scéně a 18. května 75. narozeniny. V historii Katapultu musel překonat mnohá těžká období. Z nejsilnější a nejznámější sestavy totiž zůstal sám. V roce 2007 nečekaně zemřel ve věku 61 let bubeník Katapultu Anatoli "Tolja" Kohout. Katapultem za dobu jeho existence prošlo několik bubeníků, stálé jádro vždy s Říhou tvořil baskytarista Jiří "Dědek" Šindelář, který zemřel v lednu 2009 dva dny po svých 60. narozeninách. V té době v Katapultu bubnovala legenda českého bigbeatu Karel "Káša" Jahn, který o měsíc později zemřel v nedožitých 60 letech, paradoxně v den, kdy Říha zahájil sérii vzpomínkových koncertů na "Dědka". Předčasně už dříve zemřeli i další bubeníci Katapultu, Jaroslav Kadlec a Milan Balcar.

Říha v polovině roku 2009 představil nové spoluhráče, se kterými v roce 2016 natočil desku Kladivo na život a v dubnu 2020 singl Zahrajem vám rokenrol! O rok později vzhledem k tehdejším protipandemickým opatřením a překládání koncertů Říha uvedl Katapult do stavu, který označil jako "hibernace". Odkázal tak na specifickou reakci, kdy živočichové v klidovém stavu a při útlumu fyziologických procesů přečkávají nepříznivé období. V té době však z kapely odešli jeho spoluhráči a Říha na čas znovu zůstal sám.

"Dokázal jsem se vrátit. Celé je to vlastně takový příběh chlápka, který se nevzdal, protože chce stále hrát," konstatoval kapelník rekonstruovaného Katapultu.

Po celou kariéru neopustil Katapult jednoduchý rock. Skupinu provázely i zákazy a nevraživost části hudebních kritiků. Kapela vystoupila mimo jiné jako předskokan Deep Purple nebo Status Quo a koncertovala i na Nové scéně Národního divadla v Praze.