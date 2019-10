Kapela Kabát připravila na příští rok velké halové turné

Praha - Populární rockové skupina Kabát připravila na příští rok velké halové turné. Navštíví 17 měst po celé České republice. Turné se bude konat na zimních stadionech a ve víceúčelových arénách. Začátek je naplánovaný na počátek října 2020, a poslední koncert se uskuteční 26. listopadu v pražské O2 Areně. Od předchozího turné se nové bude lišit repertoárem. V programu se objeví nové písně z chystaného alba. ČTK o tom dnes informoval manažer Radek Havlíček.

"Turné je koncipované doprostřed stadionů. V případě Kabátu to není poprvé, a rozhodně ani naposled. Kapelu tato varianta baví, i když sami s nadsázkou říkají: Mizí možnost se "zašít" o pauze u aparátu, a vydechnout... Všichni návštěvníci koncertu mají blíže k jevišti. Je to dlouhodobě asi nejatraktivnější varianta z pohledu diváka," uvedl Havlíček.

Nové album by měl Kabát dodělat a vydat v příštím roce. "Vypadá to jako alibismus, ale po těch letech už je to vlastně klišé, ale i jasný postoj! Dokud s tím nebudeme spokojeni na 100 procent, tak to prostě nevyjde. Intenzivně se na tom dělá již od ledna 2019, a práce pokračují. Chceme vždy ještě lepší CD, než bylo to poslední! Chceme vydat prostě nejlepší CD," prohlásila kapela. Zatím poslední album Do pekla/do nebe vydal Kabát v roce 2015.

Kabát hraje v sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara). První album "Má ji motorovou" kapela vydala v roce 1991. Za deset let již kralovala žebříčkům prodejnosti, když si kompilaci Suma sumárum koupilo přes 130.000 příznivců. Tento rok skupina oslavila 30 let činnosti ve stejné sestavě sérií koncertů pod názvem Po čertech velké turné. Již dvakrát Kabát jubilejní výročí slavil velkým koncertem na pražském Vypichu. Za jeden z největších úspěchů skupiny se považuje koncert na Vypichu v roce 2014, na který dorazilo přes 70.000 diváků.