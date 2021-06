Kapela Kabát místo přeloženého turné pozve fanoušky do cirkusového šapitó

Praha - Kapela Kabát místo přeloženého velkého halového turné pozve letos fanoušky do cirkusového šapitó. S originální scénou plánuje navštívit 27 měst. První koncert se uskuteční 24. července v Nymburku, turné by mělo skončit 23. září v Praze. Jedna z nejpopulárnějších tuzemských skupiny zároveň připravuje nové album, které by mělo být hotové do konce roku. ČTK dnes o tom informoval manažer kapely Radek Havlíček.

"Úřady nám na úrovni ministerstev a hlavní hygieny slibují na podzim maximálně 80 procent zkolaudované kapacity na sezení. Nezbývá než turné posunout opět o rok," uvedl Havlíček. "Vrátili jsme se k dávné myšlence, jak se jednoho dne vydat na kapacitně omezené turné, a zamířit i mimo osvědčená místa do měst, kde jsme buďto nikdy, nebo desítky let nehráli," dodal.

Šapitó oproti běžnému cirkusu nebude mít boční plachty, a tak je v podstatě celé otevřené. Fanoušci mohou stát i mimo samotné šapitó, popíjet nápoje nebo kouřit. Organizátoři plánují rozdělit šapitó na dvě poloviny pro celkem 1000 lidí. "Není to na Kabát běžná kapacita, ale je pravdou, že již několik let mluvíme o něčem jako klubovém turné, ale tam by nešlo dodržet jednotný design. Tady to bude ve všech městech naprosto identické, a myslíme si, že to bude mít neopakovatelnou atmosféru," sdělil Havlíček.

Vstupenky za jednotnou cenu se začnou prodávat 1. června. V případě zrušení koncertů pořadatelé zaručují vrácení vstupného v plné hodnotě. Vedle velkého halového turné, které se mělo konat na zimních stadionech a ve víceúčelových arénách, se měl Kabát loni v červenci zúčastnit koncertní série v šesti městech Summer Arena 2020. Projekt, který měl být po zrušení většiny festivalů jednou z největších hudebních akcí, byl ale zrušen. Pořadatelům se nepodařilo prodat potřebné množství vstupenek.

Kabát hraje v sestavě Josef Vojtek (zpěv), Ota Váňa (kytara), Radek Hurčík (bicí), Milan Špalek (baskytara a texty) a Tomáš Krulich (kytara). První album "Má ji motorovou" kapela vydala v roce 1991. Za deset let již kralovala žebříčkům prodejnosti, když si kompilaci Suma sumárum koupilo přes 130.000 příznivců. Tento rok skupina oslavila 30 let činnosti ve stejné sestavě sérií koncertů pod názvem Po čertech velké turné. Již dvakrát Kabát jubilejní výročí slavil velkým koncertem na pražském Vypichu. Za jeden z největších úspěchů skupiny se považuje koncert na Vypichu v roce 2014, na který dorazilo přes 70.000 diváků. Zatím poslední album Do pekla/do nebe vydal Kabát v roce 2015.