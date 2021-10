Kapela Druhá tráva oslavila koncertem v Brně třicetiny, vystoupila Dusilová

Brno - Třicetiny oslavila koncertem v Brně kapela Druhá tráva. Speciálním hostem byla zpěvačka Lenka Dusilová. Vystoupil i frontman folkové skupiny AG Flek a producent Ivo Viktorin, který se skupinou spolupracoval na většině nahrávek její kariéry. V tiskové zprávě to uvedl za pořadatele Roman Helcl.

Koncert se uskutečnil v Sono Centru. "Nejvíce sošek Anděl letos od Akademie populární hudby získala Lenka Dusilová a Robert Křesťan s Druhou Trávou," připomněl Helcl. Nyní se oba setkali na jednom pódiu k oslavám třicetin Druhé trávy.

Nechyběl ani Viktorin. "Původně to měl být křest cenami Anděl ověnčeného alba Díl první. Ale vzhledem k tomu, že termín vystoupení posunula celosvětová pandemie do roku, kdy Druhá tráva slaví 30. let, rozhodli se muzikanti na místě oslavit i svoje výročí,“ vysvětlil manažer Druhé trávy David Němeček.

Přestože Druhá tráva bývá často označována jako bluegrassová, už od počátku existence mixuje více stylů. Bluegrass odkazuje spíše na předchozí angažmá několika členů skupiny u brněnských Poutníků. "Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky, a to autorská a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny," uvedl Helcl.