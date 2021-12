Kapela Coldplay přestane v roce 2025 nahrávat novou hudbu, uvedl její frontman

Londýn - Britská kapela Coldplay přestane v roce 2025 nahrávat hudbu. Stanici BBC to řekl frontman skupiny Chris Martin. Dodal nicméně, že skupina plánuje i nadále koncertovat podobně jako třeba Rolling Stones.

"Naše poslední skutečná deska vyjde v roce 2025 a pak už budeme jen koncertovat," prohlásil 44letý zpěvák v rozhovoru s moderátorkou Jo Whileyovou. "Možná se pustíme do nějaké spolupráce, ale katalog Coldplay v tu chvíli striktně vzato skončí," dodal Martin.

Whileyová v jiném pořadu uvedla, že Chris Martin je v rozhovorech "odzbrojujícím způsobem upřímný", ale že "nikdy přesně neví, zda žertuje, nebo to myslí smrtelně vážně".

Martinovo prohlášení se shoduje s jeho dřívějšími komentáři při příležitosti devátého studiového alba Music Of The Spheres, které letos vévodilo hudebním hitparádám. Martin v říjnu pro časopis The NME uvedl, že kapela hodlá nahrát celkem 12 alb, nikoli více. Vůbec poprvé ale nyní uvedl datum, kdy přestane skládat novou hudbu.

Skupina Coldplay byla naposledy na světovém turné po pěti kontinentech v letech 2016 a 2017. Odehrála během něho 122 koncertů. Poté přestala objíždět svět kvůli životnímu prostředí. Do budoucna plánuje "udržitelnější" turné, na kterém má být například taneční parket generující energii. Lidé v Česku si tuto kapelu, která je sedminásobnou držitelkou cen Grammy i řady dalších prestižních ocenění, mohli naživo poslechnout v září 2012 v pražském Edenu.