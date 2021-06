Kapela Chinaski 3. června vyrazí na třikrát odložené turné k albu 11

Praha - Kapela Chinaski vyrazí na třikrát odložené turné k svému zatím poslednímu albu 11. Sérii koncertů zahájí 3. června v Liberci. Místo původně plánovaných hokejových hal se turné uskuteční pod širým nebem. Skupina je ráda, že konečně splatí dluh fanouškům, kteří si zakoupili vstupenky na předchozí neuskutečněné koncerty. V rozhovoru s ČTK to řekl zpěvák Michal Malátný.

"Po delší pauze začínáme znovu hrát na několikrát odloženém turné k desce 11. Po vystoupení v Liberci pokračujeme 5. června v Jičíně. Po turné nás čeká opravdu horké léto, kdy je naplánována spousta koncertů po letních kinech a venkovních parketech," uvedl Malátný. Kapela se dále na turné postupně zastaví v Pardubicích, Ostravě, Olomouci, Praze, Třebíči, Brně a Českých Budějovicích.

Od 24. května se může kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale tak být naplněna nejvýš poloviční kapacita prostoru. Aktuálně budou muset diváci u vstupu na koncert Chinaski předložit sedm dnů starý PCR test nebo tři dny starý antigenní test nebo potvrzení o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech. Další možností je mít 21 dnů od první dávky očkování.

Chinaski si už koncert za přísně dodržovaných protiepidemických opatření se sektory na sezení úspěšné vyzkoušeli v pilotním projektu Šance pro kulturu v půlce května. "Bylo to skvělé, zase jsme si mohli po tři čtvrtě roce zahrát pro lidi. Klukům z kapely jsem před koncertem řekl, že musíme hrát, jako by to bylo poprvé nebo naposled. Cítil jsem z nich, jak jsou napjatí a zároveň rozněžnělí, že spolu zase můžeme dělat hluk," uvedl Malátný. "Šlo o to ukázat, že to všichni zvládneme a že návštěvníci koncertu nejsou horší než lidé, kteří chodí na fotbal," dodal.

Měsíce, kdy Chinaski kvůli opatřením proti pandemii koronaviru nemohli hrát, využili mimo jiné k tvorbě dalších písní. K dispozici mají dvě desítky novinek a na podzim plánují začít natáčet nové album. Svou zatím poslední desku 11 vydali Chinaski předloni. Jde o první nahrávku v nové sestavě, kdy zpěváka Malátného a kytaristu Františka Táborského doplnili bubeník Lukáš Pavlík, slovenský baskytarista Tomi Okres a klávesista Jan Steinsdörfer. Podle Malátného album s hitem Kapradí "trochu odneslo" změny v kapele.

"Když odešel Petr Rajchert s Adamem Stivínem a Radimem Hladíkem, tak jsme vydali desku Na na na a jiné popjevky, která tehdy byla braná trošku jako komerční průšvih. Když zemřel Pavel Grohman, tak jsme mermomocí chtěli vydat desku, abychom sami sobě dokázali, že kapela funguje. Vznikla deska Není na co čekat, ze které dnes nehrajeme ani jednu písničku a nikomu se po tom nestýská," konstatoval Malátný. "Deska 11 není špatná, ale není z ní slyšet ta dnešní pospolitost. Teď už jsme po 178 koncertech našli způsob jak fungovat. Vždyť za sebou máme 178 koncertů," doplnil.

Skupina Chinaski prorazila s druhým albem Dlouhej kouř z roku 1997. Nahrávka nazvaná Rockfield, která vyšla před šesti lety, se stala platinovou a svého času nejprodávanější v Česku.