Kapela Arakain na Votvíráku slavila 40 let, připomněla i album Schizofrenie

Milovice (Nymbursko) - Metalová kapela Arakain připomněla návštěvníkům festivalu Votvírák na letišti Boží Dar ve středočeských Milovicích výročí 40 let své existence. Koncert, který začal dnes krátce po půlnoci, byl součástí série vystoupení, jež vyvrcholí 28. ledna 2023 v pražském O2 universum. Arakain na letošních koncertech nabízí písničky z celé své historie včetně skladeb z jejich druhého alba Schizofrenie z roku 1991, které v těchto dnech vyšlo v reedici.

"Určitě něco ze Schizofrenie na Votvíráku nabídneme, hrajeme průřez všemi našimi alby, protože celý rok se nese ve znamení našeho 40. výročí. Informace o reedici Schizofrenie sdělujeme na sociálních sítích, na koncertech jsme o tom ještě nemluvili. Náš zpěvák (Jan Toužimský) se nerad vrací k deskám, které nenazpíval," řekl před vystoupením ČTK kytarista a spoluzakladatel Arakainu Jiří Urban.

V porovnání s debutem Thrash The Trash považují hudební odborníci nahrávku Schizofrenie za techničtější, členitější, skladatelsky rafinovanější a aranžérsky barevnější. Řada fanoušků kapely ji považuje za vrcholné dílo Arakainu.

"Pokud si dobře vzpomínám, byla kapela v tak dobrém a autorsky silném rozpoložení, že nás nesvazovalo vůbec nic, skladby byly většinou pilované na zkouškách, takže instrumentačně nás nemělo co zbrzdit nebo rozhodit," uvedl Urban. "Chtěli jsme do skladeb dostat ještě více instrumentace, bez ohledu na komerčnost. Sestava silných autorů i silných interpretů k tomu dávala všechny podmínky. Zkrátka chtěli jsme to všem nandat. A myslím, že tady interpretačně takové album v našem žánru nikdo nezopakoval," dodal.

Jedno z významných festivalových vystoupení absolvuje Arakain na festivalu Benátská! s Impulsem, který se uskuteční 28. až 31. července v Liberci v areálu Vesec. První festivalový den se uskuteční společná oslava šedesátin Olympiku a čtyřicetin Arakainu. Oslavy vyvrcholí 28. ledna 2023 koncertem v pražském O2 universum. "Tím se tento slavnostní rok uzavře a dá-li metalový Bůh, pošle Arakain do páté dekády své existence," podotkl Urban.

Kapela Arakain vznikla na počátku roku 1982 v Praze. Založili ji příznivci britského heavy metalu zpěvák a kytarista Aleš Brichta, kytarista Urban a bubeník Miroslav Nedvěd. V roce 2000 kapela získala cenu České hudební akademie Anděl. Před dvěma lety Arakain vydal své zatím poslední studiové album Jekyll & Hyde, v pořadí devatenácté. Současnou sestavu tvoří Urban, Miroslav Mach (kytara), Jan Toužimský (zpěv) a Lukáš Doksanský (bicí). Dlouholetý baskytarista Zdeněk Kub nedávno ukončil svoje působení v Arakainu, nahradil ho Marek Loučka. Více informací je na stránkách Arakainu.