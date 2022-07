Kapacita v nizozemských LNG terminálech pokryje asi třetinu spotřeby plynu ČR

Praha - Pronajatá kapacita v terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku by měla pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu v České republice, tedy zhruba tři miliardy metrů krychlových plynu. Na twiteru to dnes uvedl nizozemský velvyslanec v ČR Daan Huisinga. Pomůže to podle něj snížit závislost ČR na ruském plynu. Česko dováží veškerý plyn z Ruska.

O tom, že stát získal kapacitu v LNG terminálech v Nizozemsku, informoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v polovině června. Kapacitu stát získal v soutěži prostřednictvím společnosti ČEZ. "Podařilo se nám výrazně posílit energetickou bezpečnost. Ve spolupráci se skupinou ČEZ jsme získali část kapacity v připravovaném LNG terminálu v Nizozemsku. Tento krok nám pomůže zajistit dostatek plynu pro naše občany i firmy a snížit energetickou závislost na Rusku," napsal v červnu Síkela.

Deník N tehdy uvedl, že LNG terminály budou od podzimu kotvit u nizozemského pobřeží. Podle serveru si nizozemská státní společnost Gasunie koncem dubna od belgické loďařské skupiny Exmar pronajala plovoucí terminál na pět let, který zakotví v přístavu Eemshaven na severu země. Terminál má být schopný zpracovat čtyři miliardy metrů krychlových zemního plynu za rok a Nizozemci ho uvedou do provozu letos na podzim.

V květnu Nizozemci navíc podepsali další smlouvu, tentokrát s americkou společností New Fortress Energy. Také ta svůj plovoucí terminál Nizozemsku pronajala na pět let a její znovuzplyňovací loď by měla v Eemshavenu začít fungovat rovněž na podzim. Celková kapacita obou pronajatých terminálů by měla dosahovat osmi miliard metrů krychlových plynu ročně, uvedl Deník N.