Kapacita středních škol je dostatečná, u gymnázií ale bude opět převis uchazečů

Praha - Deváté třídy základních škol letos opustí populačně silný ročník, nabídka míst na středních školách a učilištích je podle zástupců krajů oslovených ČTK ale dostatečná. Některé školy navíc své kapacity ještě navýší. U některých škol se přesto opět očekává velký převis přihlášek, tradičně se to týká zejména gymnázií. Naopak o učební obory, jako například kominík nebo obráběč kovů, je zájem menší.

Podle dat ministerstva školství by základní školy v Česku mělo v červnu opustit přes 100.000 žáků, asi o desetinu více než loni. Přihlášky k přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia mohou zájemci podávat do středy 1. března.

Uchazečů o středoškolské studium začalo přibývat v minulých letech a loni si mnozí, zejména v Praze, stěžovali na nedostatek míst v maturitních oborech. Pro příští školní rok tak chce Praha kapacitu těchto oborů na svých školách podle mluvčího Víta Hofmana navýšit na 12.680 míst pro prváky, což je zhruba o tisíc více, než kolik žáků navštěvuje deváté třídy. Na čtyřletých gymnáziích chce město otevřít pro prváky 64 tříd, loni v září jich bylo 56 s kapacitou zhruba 1680 studentů. Na pražské školy ale míří i Středočeši, Praha při zvyšování kapacity žádaných oborů proto spolupracuje se Středočeským krajem. Ten přidává místa i na svých školách a snaží se žáky motivovat ke studiu na nich.

Deváté třídy ve Středočeském kraji má letos opustit 14.907 žáků a ve středních školách by pro ně mělo být od příštího školního roku na 18.000 míst. Z toho 1215 by mělo být na gymnáziích zřizovaných krajem a dalších asi 45 na gymnáziích jiných zřizovatelů. Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) je největší nápor na gymnázia v oblastech kolem Prahy. "V některých částech kraje jsou tři deváťáci na jedno gymnaziální místo, v okrese Praha-západ je to 15 deváťáků na jedno místo," uvedla na twitteru.

Dlouhodobě největší zájem o gymnázia evidují i ostatní kraje. Kvůli populačními boomu bude u gymnázií převis přihlášek podle ředitele přerovského Gymnázia Jakuba Škody Jana Rašky trvat odhadem tři roky a projeví se hlavně ve velkých městech.

Vyšší zájem o studium je podle zástupců krajů také u odborných škol s maturitními obory, hlavně v krajských městech. Vedle technických a zdravotnických oborů patří k vyhledávaným rovněž informační technologie či předškolní a mimoškolní pedagogika. "Nejméně žáků mají některé obory, které jsou zakončeny výučním listem, například klempíř, tesař, kominík, pokrývač nebo řezník-uzenář," řekla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Zlínský kraj ale zachovává i místa v oborech, o které není tak velký zájem. Nezvyšuje však počet míst ve velmi žádaných oborech. "Jde o snahu udržet obory, které potřebují zaměstnavatelé v kraji, zejména obory řemeslné. K tomu přistupuje snaha udržet proporcionalitu v nabídce vzdělávání a kvalitu vzdělávání v maturitních oborech," uvedla krajská radní Zuzana Fišerová (Piráti).