Kapacita odběrů se v Praze naplnila, v Brně chybí 1000 lidí

Praha/Brno/Litoměřice - V Praze se dnes naplnila kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 u dětí od 8 do 17 let. U seniorů a lidí 40 až 59 let už v sobotu. Odborníci v Brně potřebují vyšetřit ještě 1000 lidí. V Litoměřicích pokračovalo testování čtvrtý den. Zájem byl větší než v sobotu.

V Praze se dnes před 15:00 naplnila potřebná kapacita dětí testovaných v rámci studie kolektivní imunity, která má zjistit výskyt nemoci covid-19 v populaci. Zájemci byli otestováni v Kateřinské zahradě. V Praze tak už byly naplněny všechny potřebné věkové kategorie s výjimkou chronicky nemocných pacientů, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a lidí, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). ČTK to řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Klusáková. Za tři dny bylo v Česku vyšetřeno přes 12.000 z plánovaných 27.000 lidí, uvedla tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Testuje se i v dalších městech v republice.

"Český statistický úřad zve prostřednictvím SMS zpráv populační průřez. Jde o nízké stovky osob. IKEM zve chronicky nemocné pacienty, kteří mají kardiovaskulární choroby nebo trpí diabetem a podobně. Také se jedná o poměrně nízký počet testovaných osob," řekla Klusáková. Mluvčí doplnila, že by jich mělo být asi 200 denně a budou je v Kateřinské zahradě testovat až do úterý 28. dubna mezi 10:00 a 20:00. Zvaní lidé se podle organizátorů mohou testování po vyzvání SMS zprávou zúčastnit, přestože testované kapacity dané věkové kategorie byly už v Praze naplněny, řekla Klusáková.

V SMS zprávě je uveden den a časové rozmezí, kdy se mají lidé dostavit. Samotné testování je dobrovolné. Chronicky nemocní pacienti Kardiocentra, Transplantcentra či Centra diabetologie v IKEM do 89 let jsou testováni také přímo v institutu. Již dříve mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová ČTK řekla, že se bude pro studii testovat 2000 takových osob.

Pro potřeby studie bylo v Praze otestováno 1000 dětí a mladistvých, přičemž k dnešní 15. hodině byla kapacita testovaných v této kategorii naplněna, uvedla Klusáková.

Testování v Praze zajišťuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Armáda České republiky. Odběrová místa na náměstí Míru a v Zítkových sadech byla z důvodu naplněnosti testovaných kategorií dospělých k dnešnímu dni uzavřena. Kapacita byla naplněna i u seniorů v Brně.

Odborníci v Brně potřebují vyšetřit ještě 1000 lidí

Odborníci ve stanech na testování kolektivní imunity v souvislosti s pandemií koronaviru od čtvrtečního rána na dvou stanovištích v Brně otestovali do dnešních 17:50 celkem 3999 lidí. Vyplývá to z údajů na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Celkem se v Brně má otestovat 5000 lidí ze čtyř věkových kategorií. Kvóta 1000 vzorků ve věkové skupině 60 až 89 let se naplnila už v pátek, v sobotu už ani na Moravském náměstí ani u univerzitního kampusu v Bohunicích seniory netestovali.

Ve věkové skupině 40 až 59 let potřebovali odborníci shromáždit vzorky od 1500 lidí, dnes večer jich zbývalo posledních 53. Ve věkové skupině od 18 do 39 let zbývá otestovat 440 lidí, nejvíce vyšetřených chybí v nejmladší věkové skupině, tedy 8 až 17 let. Tam odborníci potřebují vyšetřit ještě 508 dětí.

Proto byly už dnes děti, které musí na testování doprovodit jejich zákonní zástupci, vyšetřovány přednostně. Na Moravském náměstí byl odpoledne pro děti připravený doprovodný program. Testování bude pokračovat i v pondělí.

V Litoměřicích pokračovalo testování kolektivní imunity

V Litoměřicích pokračovalo dnes čtvrtým dnem testování pro studii kolektivní imunity na covid-19. Zájem byl větší než v sobotu, lidé si na odběry museli počkat ve frontě, řekla ČTK koordinátorka testování Marcela Koudelková z Ústavu zdravotnických studií a statistiky. Otestovat se podařilo více než 640 lidí. Odebírání vzorků bude na výstavišti Zahrada Čech pokračovat i v pondělí od 08:00.

Podle Miroslava Letafky z krizového řízení litoměřické radnice dnes přibylo mladších ročníků. Zájemců z věkové skupiny od 18 do 39 let je však zatím stále nejméně. Testuje se denně až do 18:00, první dvě hodiny od 08:00 do 10:00 jsou ale vyhrazeny pro lidi starší 60 let.

Testování pro studii kolektivní imunity na nový koronavirus začalo ve čtvrtek. Studie má ukázat, jaký podíl obyvatel různých regionů už má proti koronaviru protilátky a získal případně imunitu. Testy by mělo projít až 27.000 lidí nejen z Litoměřic, ale také z Prahy, Brna a okolí, Olomouce a okolí, Litovle a Uničova. Výsledky by mohly být začátkem května.

Na Litoměřicku je nejvíc potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Ústeckém kraji. Podle informací z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jich je 241, to je polovina potvrzených případů v kraji. Testování se však mohou zúčastnit jen obyvatelé Litoměřic. Celkem by tam měli vyšetřit 3000 lidí, přišlo jich už přes 2400.