Kantar: Volby by vyhrálo ANO, Spolu by si pohoršilo o 5 bodů

Praha - Volby do Sněmovny by podle květnového modelu agentury Kantar ČZ pro Českou televizi vyhrálo ANO s 29,5 procenta hlasů před koalicí Spolu, tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a koalicí Pirátů a STAN. Koalice Spolu se poprvé od loňských voleb v průzkumech propadla na druhé místo, když si proti dubnu pohoršila o pět procentních bodů na 28,5 procenta. Piráti se STAN si stejně jako ANO polepšili o procentní bod, v květnu by jim tak dalo hlas 12,5 procenta lidí. Výsledky volebního modelu dnes zveřejnila ČT v pořadu Otázky Václava Moravce.

Těsně za Piráty a STAN by ve volbách skončila SPD s 11,5 procenta hlasů. Následovala by ČSSD s pěti procenty. U sociální demokracie se ale statistická chyba pohybuje kolem 1,5 procentního bodu, proto nelze jednoznačně říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostala, či nikoliv, uvádí autoři průzkumu.

V případě, že by strany kandidovaly samostatně, rovněž by zvítězilo ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, a to se ziskem 28 procenta. Proti dubnu je to o půl bodu více. Naopak ODS v čele se současným předsedou vlády Petrem Fialou, která by skončila druhá, si meziměsíčně pohoršila o 3,5 procentního bodu na 22,5 procenta. Do dolní parlamentní komory by se v květnu podle modelu dostaly ještě tři strany: SPD s 11 procenty hlasů, Piráti s 8,5 procenta a STAN s 6,5 procenta.

Podpora SPD zůstala v květnovém modelu na stejné úrovni jako o měsíc dříve, zatímco Piráti si o 3,5 bodu polepšili a STAN si o stejný podíl pohoršil.

Ze stran pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny by se podle modelu nejlépe umístila ČSSD, kterou by v květnu volilo 4,5 procenta lidí, o dva body více než v dubnu. Čtyři procenta hlasů by dostala TOP 09 a 3,5 procenta KDU-ČSL. KSČM má podle květnového průzkumu podporu 2,5 procenta lidí.

Agentura provedla průzkum v druhé polovině května mezi zhruba tisícovkou lidí. Statistická chyba podle ní činí plus minus 1,1 procentního bodu až plus minus 3,5 bodu.

Srovnání výsledků volebních modelů Kantar CZ s výsledkem loňských říjnových voleb do Poslanecké sněmovny (v procentech):

Politický subjekt Volební model - květen Volební model - duben Volební model - březen Volební model - únor Volby - říjen 2021 ANO 29,5 28,5 29,0 27,5 27,1 Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 28,5 33,5 31,5 32,5 27,8 Piráti + STAN 12,5 11,5 15,5 14,5 15,6 SPD 11,5 11 9,5 12,0 9,6 ČSSD 5,0 4,0 3,0 3,0 4,7 KSČM 2,5 2,0 2,5 2,0 3,6

Zdroj: Kantar CZ pro ČT