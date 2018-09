Praha - Sněmovní volby by v září podle modelu Kantar TNS vyhrálo ANO s 29,5 procenty, dosáhlo by stejného výsledku jako loni na podzim. Druzí by skončili Piráti s 15,5 procenty hlasů, jako jediná ze stran oproti minulým volbám posilují výrazněji. Třetí místo zaujímá ODS se 13 procenty. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou TOP 09. V září se nedařilo komunistům, kteří ze srpnových osmi procent spadli na 5,5 procenta. Model zveřejnila Česká televize (ČT).

Na čtvrtém místě se umístila SPD s devíti procenty a na páté pozici ČSSD se sedmi procenty, šestí by byli komunisté. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostaly STAN (5,5 procenta) a KDU-ČSL (pět procent). TOP 09 v uplynulém měsíci ztrácela a nepřekročila by pětiprocentní hranici.

Sběr dat se uskutečnil od 1. do 21. září na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, do volebního modelu vstoupilo 860 respondentů. "Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní," uvedla agentura. Statistická chyba volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/- 0,9 až 3,1 procentního bodu.

Nejlépe aktivizovat nové voliče z řad dřívějších nevoličů se podle průzkumu daří hnutí ANO a Pirátům. Podle analytika Pavla Ranochy se nyní opakuje scénář z minulosti. "S blížícími se komunálními volbami se totiž aktivizují některé skupiny voličů a v tomto je nejúspěšnější právě hnutí ANO a Piráti," podotkl.

KSČM a KDU-ČSL vychází jako strany s nejvěrnějšími voliči (95 procent). "Za věrné jsou považováni ti, co za poslední tři měsíce svůj názor o volbě nezměnili," uvedla agentura.

Sociodemografické rozložení preferencí se příliš nemění. Hnutí ANO roste přízeň s věkem voličů, na druhé straně podporovatelů Pirátů naopak s věkem ubývá. ODS má největší podíl příznivců ve věkové kategorii 30-44 let. V případě vzdělání se ukazuje, že lidé se základním vzděláním a vyučení mají tendenci častěji volit KSČM a SPD. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním pak nalezneme častěji voliče STAN, ODS či TOP 09.

O své volbě bylo při posledním výzkumu pevně rozhodnuto 44 procent lidí a dalších 28 procent by spíš už neměnilo. Naopak více než čtvrtina by ještě výběr mohla změnit.