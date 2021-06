Kantar: Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN těsně před Spolu, ANO třetí

Praha - Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent. Pouze o půl procentního bodu horší by byla koalice Spolu. Třetí hnutí ANO by získalo 21,5 procenta. Vyplývá to z červnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Do Sněmovny by se podle něj dostalo ještě SPD se ziskem 12,5 procenta a hnutí Přísaha se šesti procenty. KSČM i vládní ČSSD by skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů, uvedla agentura Kantar.

Od jejího posledního průzkumu v květnu ztratili Piráti se STAN dva procentní body, naopak koalice Spolu si o dva procentní body polepšila. "Během posledních dvou měsíců došlo k poměrně razantnímu poklesu preferencí Pirátské strany, a to o pět procentních bodů. To jinými slovy představuje zhruba čtvrtinu jejich voličů," uvedl v ČT analytik Kantaru Pavel Ranocha. Podle něj lidé od volby Pirátů ustupují nejčastěji kvůli nesouhlasu s některými body v jejich programu, bojí se třeba zvyšování daní.

Vládní hnutí ANO v poslední době zastavilo propad preferencí, které zaznamenalo na jaře a dostalo se zpět nad 21 procent. "Vypadá to na zastavení trendu a možná i nějaký odraz ode dna," uvedl Ranocha.

Agentura Kantar CZ přepočítala volební model také na počet mandátů ve dvousetčlenné Poslanecké sněmovně. Započítala do něj ale data z posledních dvou průzkumů. Proto by křesla podle ní získala i KSČM, která je v červnovém průzkumu už pod pěti procenty, ale v květnu byla ještě nad touto hranicí. Piráti se STAN by tak měli 57 mandátů, koalice Spolu 53, ANO 50, SPD 24, Přísaha devět a komunisté sedm.

Poslední průzkum se uskutečnil od 7. do 18. června a zúčastnilo se ho 933 lidí. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí 1,4 až 3,3 procentní body.